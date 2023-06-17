إدارة كلباء تثني على عمل «لجنة التسيير»

المصدر: (كلباء – البيان)

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قدم مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الشكر للجنة تسيير النادي المؤقتة، التي تولت زمام الأمور بالنادي طوال الفترة الماضية، وأثنى مجلس الإدارة الجديد برئاسة راشد عبيد الكندي على جهود لجنة التسيير خلال الفترة السابقة من عمر النادي، وما تم تحقيقه من إنجازات ومكاسب مقدرة للنادي على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

وتم في اللقاء مناقشة كل الإجراءات الإدارية للنادي، وتقدمت اللجنة المؤقتة بعرض تفصيلي لكل منجزات النادي خلال الموسم المنصرم، وتسليط الضوء على أبرز التحديات، كما تم خلال اللقاء التوقيع على المخالصة المالية للنادي وعملية التسليم والتسلم بين الجانبين.

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