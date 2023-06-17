حميد شامس: أنجزنا «موسم كاراتيه» استثنائياً

المصدر: دبي - علي شدهان

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عاشت أسرة «كاراتيه الإمارات» في موسم 2022 - 2023، المنتهي، واحداً من أهم، بل وأصعب مواسم بطولاتها المحلية، وذلك لأسباب عدة وظروف متنوعة، لخصها المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، بقوله: «أنجزنا موسم كاراتيه استثنائياً بكل معنى الكلمة، موسم واجهنا فيه الكثير من الصعوبات، لكننا حققنا النجاح المنشود».

وأوضح شامس قائلاً: بلا مبالغة، موسم 2022 - 2023، الذي انتهى قبل أيام، يعتبر استثنائياً، لحجم الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا كاتحاد، ولجان عاملة ضمن منظومة اتحاد اللعبة.

ولكن بإصرار إدارة الاتحاد برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وكل أعضاء المجلس، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، وتعاون وتفاعل الأندية والمراكز المشاركة في بطولات الموسم، أنجزنا كل محتويات «رزنامة» الموسم بكل إصرار وتحدٍّ، وبجهد استثنائي جماعي غلبت عليه روح الفريق الواحد من قبل جميع عناصر منظومة «كاراتيه الإمارات».

رقم قياسي

وأضاف شامس قائلاً: الموسم الماضي شهد قيام اتحاد الإمارات للكاراتيه بتنظيم 14 بطولة لمختلف الفئات العمرية، من البراعم وحتى الكبار، ولكلا الجنسين.

وهو رقم قياسي يتحقق لأول مرة في تاريخ اللعبة في الإمارات، في المواسم الماضية لم يتعد عدد البطولات حاجز الـ8 أو الـ10 في أحسن الأحوال، لكننا في موسم 2022 - 2023، نظمنا 14 بطولة، وبمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات أندية ومراكز عدة من مختلف مناطق الإمارات، وبحضور ومتابعة قريبة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

أبرز المعوقات

وعن أبرز المعوقات التي واجهت اتحاد الكاراتيه الموسم الماضي، قال: بكل تأكيد اتحاد الإمارات للكاراتيه سوف يجتمع ويراجع كل تفاصيل الموسم الماضي، فنياً وإدارياً وتنظيمياً وتسويقياً، وبالمجمل ليس هناك عمل من دون معوقات ترقى إلى مستوى الصعوبات.

ولكن الأهم هو أن اتحاد اللعبة قد نفذ تماماً كل ما خطط له قبل انطلاقة الموسم، وبجميع محتويات «الرزنامة»، وهذا أفضل دليل على مستوى الجدية والإصرار لدى أبناء «كاراتيه الإمارات» في مواجهة المعوقات، والعمل على عدم التوقف عندها، بل اجتيازها بقوة وإصرار، والمضي قدماً نحو المحطات التي تصب في مصلحة «كاراتيه الإمارات» عموماً، أندية ومنتخبات.

ألقاب البطولات

وعن الفوز بألقاب البطولات الـ14، وما يراه «البعض» أنها ذهبت لفريقين فقط، أجاب شامس قائلاً: كاتحاد، نرى أن الألقاب ذهبت لمن يستحق، كل الفرق التي حصدت ألقاب البطولات فازت بها عن جدارة.

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