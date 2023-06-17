صيف دبي يجذب نجوم الرياضة العالمية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شهدت دبي توافد العديد من نجوم الرياضة العالمية في الفترة الأخيرة سواء لقضاء إجازاتهم الصيفية بعد ركون الدوريات الأوروبية للراحة أم الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، إذ تضم دبي مجموعة من المرافق الرياضية الفاخرة والوجهات المميزة التي تستقطب محبي الرياضة بشكل عام وكبار النجوم بشكل خاص مثل مجمع ند الشبا الرياضي، الشواطئ الذهبية وسكي دبي، سكاي دايف، ديب دايف دبي وملاعب الغولف وغيرها.

ومثلما نجحت دبي في جعل شتائها أفضل شتاء في العالم، نجحت في جعل الصيف فصلاً سياحياً بامتياز، مستفيدة من قائمة طويلة من مراكز التسوق الضخمة.

والمدن الترفيهية المغطاة، وأرقى خدمات الضيافة والمنتجعات السياحية وما تشهده من فعاليات تسوق طوال فترة الموسم، وفي مقدمتها «مفاجآت صيف دبي» - التي تعد فرصة مثالية لسكان وزوار دبي للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب مميزة من خلال جدول فعاليات يمتد لعشرة أسابيع مليء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية وتجارب المأكولات المتنوعة.

والعروض الترفيهية الممتعة، وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.

وتضم قائمة النجوم الذين زاروا «دانة الدنيا» في الفترة الماضية أو المتواجدين حالياً النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع دبي، حيث يقضي بها فترات طويلة خلال العام شتاءً وصيفاً.

وكعادته حرص النجم الفرنسي على نشر مجموعة من الصور المبهرة التي تبرز جمال دبي وسحرها عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً عن إطلاق مسابقة تكون جائزتها زيارة عائلية إلى دبي، وعلق أسطورة ريال مدريد السابق قائلاً: «أحب الذهاب في عطلة في دبي، والآن حان دورك، قم بالتعليق والإشارة إلى 4 من أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين ترغب في قضاء عطلة في دبي معهم هذا الصيف ويمكنك الفوز برحلة إلى دبي».

واختار إدواردو كامافينغا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد قضاء إجازته الصيفية في دبي قبل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده الذي لعب أمس ضد جبل طارق ضمن التصفيات المؤهلة إلى «يورو 2024».

أوقات سعيدة

ونشر كامافينغا مجموعة من الصور على حسابه في «انستغرام» وهو يستمتع بقضاء أوقات سعيدة في «دانة الدنيا» على شاطئ البحر بأحد المنتجعات السياحية.

واستمتع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد، بقضاء إجازة قصيرة في دبي، حيث ظهر ليساندرو (25 عاماً)، في لقطات على متن يخت، بعد اكتمال شفائه من إصابة الكسر في عظام مشط القدم، التي تعرض لها في مباراة يونايتد وإشبيلية، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وشارك النجم الأرجنتيني متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لرحلته الممتعة في أحضان دبي.

كما استمتع أميل سميث رو، نجم أرسنال، بالأجواء الرائعة في دبي خلال إجازته القصيرة التي استمرت لمدة أسبوع للاستجمام والتدريب، حيث حرص النجم الإنجليزي الموهوب على الحفاظ على جاهزيته البدنية والتدرب في ملاعب دبي، استعداداً لبطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاماً، التي ستقام خلال يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وزار أميل سميث رو دبي مرات عدة مع فريق أرسنال خلال الفترة الماضية للمشاركة في معسكرات الفريق الشتوية بدبي.

كما زارها برفقة الأصدقاء، لكن زيارته الأخيرة جمعت بين متعة الأجواء وجدية التدريبات التي تمت بالتنسيق بين الجهاز الفني لنادي أرسنال بقيادة المدرب أرتيتا ومساعديه، وبين المدرب المحترف الذي يمتلك مركز تدريب في دبي شيان أوشيا، الذي أشرف على التدريبات الفردية لسميث رو ومهارات اللعب واللياقة البدنية وفق برنامج الإعداد الذي اعتمده نادي أرسنال.

والذي يأتي بعد موسم عانى فيه النجم الموهوب خريج أكاديمية أرسنال من تكرار الإصابات التي أبعدته عن مباريات كثيرة خلال الموسم.

وضمت قائمة النجوم الذين اختاروا دبي لتكون جهتهم الأولى لنيل قسط من الراحة والحفاظ على لياقتهم البدنية قبل العودة إلى أجواء التحضيرات مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي قضى إجازة قصيرة بدبي الأسبوع الماضي قبل السفر إلى مدينة بريدا الهولندية مسقط رأسه، وكذلك زميله في ليفربول المصري محمد صلاح الذي قضى إجازة قصيرة في دبي قبل السفر إلى مصر.

كما تواجد في دبي في الفترة الماضية، رونالدينيو نجم كرة القدم البرازيلية، وأحد أبرز النجوم التاريخيين سابقاً في منتخب (السامبا) ونادي برشلونة، الذي نشر صورتين على حسابه في «انستغرام» وهو يستمتع بالسباحة ولعب كرة القدم في شاطئ جميرا، وعلق قائلاً: «يوم رائع آخر مع الكثير من كرة القدم، شكراً لكم يا رفاق في دبي».

وقضى عدد من النجوم الكرة العالمية السابقين بعض الوقت في دبي قبل التحول إلى إسطنبول لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع مانشستر سيتي وانتر ميلان الإيطالي مثل ماركو ماتيرازي والألماني كيفن كوراني.

تجهيز

كما اختار الألماني هولكينبيرغ سائق الفورمولا1 قضاء بعض الوقت وتجهيز نفسه بدنياً في دبي تحت إشراف مدرب اللياقة كريس استعداداً لباقي سباقات الموسم، إضافة إلى جوني سكتون نجم منتخب أيرلندا للرجبي وغيرهم من نجوم الرياضة العالمية.

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