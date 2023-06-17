المغرب تفوز على الكويت وتتوج ببطولة العرب لكرة الصالات

المصدر: د ب ا

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توج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وذلك عقب فوزه الكبير على نظيره الكويتي 7 /1، أمس الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت منافساتها في مدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف منتخب المغرب كل من إسماعيل أمزال وسفيان شعراوي ويوسف جواد وخالد بو زيد وسفيان بريط ورضا الخياري وسليمان العمران (هدف عكسي)، بينما جاء هدف منتخب الكويت عن طريق عبدالرحمن الطويل، وحصل أناس العيان من المنتخب المغربي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتم اختيار سمير طفاف من منتخب الجزائر كأفضل حارس مرمى في البطولة، وفاز أناس العيان لاعب منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعب في النسخة السابعة من كأس العرب لكرة قدم الصالات، فيما تُوج عبداللطيف العباسي لاعب منتخب الكويت بجائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف.

وبذلك نال منتخب المغرب لقب بطولة النسخة السابعة لينضم لقائمة السجل التاريخي، بعد أن تُوج المنتخب المصري بلقبي النسختين الأولى والثانية، ثم منتخب ليبيا بطل النسختين الثالثة والرابعة، وبعدها تُوج المنتخب المغربي بنسخ أعوام 2021 و2022 و2023.

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