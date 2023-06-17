شفيلي يتحدى برلينر في «أستانا غراند سلام» للجودو

المصدر: أستانا - وام

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يخوض منتخبنا الوطني الأول للجودو مباراة واحدة ضمن نزالات الوزن الخفيف في بطولة أستانا غراند سلام، المقامة بصالة باريز الرياضية في العاصمة الكازاخية أستانا، ويخوض لاعبنا طلال شفيلي مباراة التحدي أمام الأمريكي المخضرم برلينر كيل، في وزن تحت 81 كلغم، ويتأهل الفائز في تلك الفئة للقاء بطل طاجيكستان ريزوف شودمون أو الأوزبكي سوبيروف موسو على أمل الاقتراب من الأدوار النهائية.

ويختتم منتخبنا مشاركته في بطولة أستانا بمنافسات الوزن الثقيل غداً في ختام منافسات البطولة، حيث يلتقي لاعبنا أرام جرجوري في (وزن تحت 90 كجم) مع الفرنسي الشاب نجايب هامبو، ويلعب ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كلغم، مع الفائز من لقاء الألماني فراي كارل والأوزبكي منصوروف محماد، أما لاعبنا معروف عمر فسيخوض مباراته الافتتاحية في وزن فوق 100 كلغم مع الجورجي اينانيش سابا.

ويسعى منتخبنا خلال تلك المشاركات الخارجية وباقي بطولات الاتحاد الدولي للجودو خلال الفترة المقبلة لزيادة حصيلته من النقاط التي تساعده في بلوغ أولمبياد باريس 2024.

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