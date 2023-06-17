الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023» تنطلق اليوم

المصدر: برلين - وام

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تنطلق، اليوم، فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، التي تستمر حتى 25 يونيو الجاري، وتشارك فيها بعثة الإمارات بأكبر وفد من الشرق الأوسط، يضم 167 فرداً، منهم 103 لاعبين ولاعبات من أصحاب الهمم وذوي التحديات والإعاقات الذهنية والنمائية، ومن بينهم أيضاً 46 مدرباً لمختلف الرياضات والألعاب.

واستقبلت أمس سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة السفير أحمد العطار بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي وأثنى العطار على الروح المعنوية العالية لكل أفراد البعثة من لاعبين ومدربين وجهاز إداري، وأشار إلى أن كل لاعب سيكون سفيراً للإمارات يعكس قيمها ويمثل مجتمعها.

وقال: «تشرفنا باستقبال بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأعتقد أن ما لمسناه من استعداد جيد للمشاركة في الألعاب، إنما هو نتاج التزام دولتنا بمختلف مؤسساتها بدمج أصحاب الهمم في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة،

ولدي إيمان أن لاعبينا سيبنون على النجاح الكبير الذي تحقق في الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وسيعودون لأرض الوطن بالكثير من النجاحات والإنجازات».

برنامج

وبحسب الموقع الرسمي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، سينطلق حفل الافتتاح باستعراض جميع الوفود المشاركة، فيما سيلقي يونيس كينيدي شرايفر، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي، كلمة الافتتاح، على أن تتم إضاءة شعلة الأمل للأولمبياد.

ويتنافس لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في 20 رياضة، أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية، كما يشارك عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة المقامة على هامش الألعاب. وبدأت الاستعدادات لألعاب برلين قبل أكثر من 6 أشهر بخوض معسكر داخلي في مدينة العين، إضافة إلى عدد من المشاركات الداخلية، مثل الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة، وكذلك الخارجية للعديد من الفرق، سواء كانت معسكرات خاصة أم منافسات.

مشاركات

وكانت أبرز المشاركات الداخلية للاعبينا قبل السفر إلى الألعاب العالمية في برلين هي المشاركة في فعاليات ماراثون أدنوك، ومنتخب الإمارات للتزلج المدولب، وكذلك مبادلة العالمية للتنس.

وأسهم تدعيم الأولمبياد الخاص للاعبيه في ارتفاع مستوى قدراتهم على تقديم الأفضل في عدد من الاستحقاقات، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالإمارات 2019. وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، جاهزية لاعبينا للمشاركة في منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بعد فترة إعداد مميزة على مدار الأشهر الماضية، وسط تفاعل كبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين، ودعم كبير من أسرهم من أجل تحقيقهم الإنجازات والوقوف على منصات التتويج.

وقال: «ما تحقق في نسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات نقطة انطلاقة بالنسبة لنا من أجل دعم لاعبينا في النسخة الحالية من الأولمبياد، كلنا متحمسون لتقديم الأفضل وتشريف الرياضة الإماراتية في هذا المحفل العالمي».

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