«أبوظبي للرياضات البحرية»: برامج تدريبية للمبتدئين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، التابعة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، إدراج برامج جديدة في أنشطتها البحرية خاصة بالمحركات وتدريب المبتدئين على مهارات النواخذة، وذلك ضمن أهدافها التطويرية.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حرص الأكاديمية على تنفيذ برامج لتأهيل المبتدئين، وتمكينهم من مهارات النواخذة، بما يعزز قدراتهم مستقبلاً، للحفاظ على الرياضات التراثية والهوية الوطنية.

وقال الرميثي إن الأكاديمية تهدف لتخريج أجيال تخدم الوطن، وترفع راياته في المحافل الدولية، بمختلف السباقات والألعاب البحرية، من خلال الدورات التدريبية، والبرامج التي تشمل كافة أنواع الرياضات البحرية، والترفيهية والمجتمعية، بتواجد نخبة من الخبراء المدربين المتخصصين.

وأوضح خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية دور الأكاديمية في تعزيز الشغف بالرياضات البحرية، بجانبيها التراثي والحديث لدى الفئات الشبابية، وتخريج الأجيال الناشئة وفق أفضل الممارسات، وغرس حب الرياضات البحرية في نفوسهم.

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