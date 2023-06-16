«الإمارات للدراجات» يتصدر في طواف سويسرا

المصدر: جنيف - وام

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حقق خوان أيوسو دراج فريق الإمارات فوزاً مهماً في المرحلة الخامسة من سباق طواف سويسرا، الذي انطلق من «فيش» إلى «لا بونت» بطول 211 كلم، وحقق أيوسو (20 عاماً) المركز الأول محققاً فوزه الثاني في الموسم، قاطعاً مسافة السباق في 5:23.01 دقائق، واحتل ماتيوس سكجيلموس من فريق تريك سيجافرويدو المركز الثاني، وحل بيلو بلباو من فريق البحرين فيكتوريوس ثالثاً.

وعبر أيوسو عن سعادته بالفوز، وأبدى رغبته في متابعة التحدي من أجل تصدر التصنيف العام، وأكد أنه سيسعى لتحقيق هذا الهدف على الرغم من المنافسة القوية.

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