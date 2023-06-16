تجربة معايشة ناجحة للأميري مع «يد المانيا»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حصل إبراهيم عيسى الأميري المدير الفني للمنتخب الوطني للسيدات، مساعد مدرب المنتخبات لفئات الشباب والناشئين والأشبال ومساعد مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة على شهادة معايشة ألمانية مع فريقي لوبيكه وميندن بمقاطعة نورد راين فيستفالن الألمانية.

ووجه الأميري في اتصال هاتفي مع «البيان» الشكر للمسؤولين عن الناديين وإلى اولاف جرينتز مدرب المدربين ومسؤول الدورات في مقاطعة نورد راين فيستفالن والذين حرصوا على توفير سبل النجاح لتحقيق أهداف برنامج المعايشة على مستوى فرق الرجال والشباب والناشئين،وقال: استفدت كثيراً من فترة المعايشة،ومنحتني خبرات عديدة وأتمنى أن أترجمها مع فرق الأندية والمنتخبات،كما حضرت مباريات عدة في الدوري الممتاز والدرجة الثانية وتابعت تدريبات فئتي الناشئين والشباب وحضرت عدداً من مبارياتهم.

وشكر الأميري اتحاد اليد لدعمه المدربين وتأهيلهم من أجل رفع قدراتهم الفنية، وإدارة نادي مليحة لتسهيل تجربة المعايشة والتي منحته مزيداً من الخبرات متمنياً أن أيترجمها على أرض الواقع خلال مسيرته بساحات اللعبة مع فرق الأندية والمنتخبات.

من ناحية أخرى يحضر إبراهيم الأميري المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد في صالة لانكسس أرينا بمدينة كولونيا الألمانية يومي السبت والأحد المقبلين 17 - ويلعب في نصف النهائي ماغديبورغ مع برشلونة، وباريس سان جيرمان مع كالسي.

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