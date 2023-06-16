10 لاعبين يمثلون الشراع الحديث في «عربية الجزائر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن القائمة الرسمية لوفد منتخبنا الوطني لألعاب الشراع الحديث المشارك ضمن وفد الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ15، المقررة في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل.

وكشف محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن القائمة التي تضم 10 لاعبين ولاعبات.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إنهم يثقون تماماً في قدرات العناصر التي تم اختيارها.

وتضم قائمة المنتخب 6 متسابقين و4 متسابقات بقيادة عادل خالد صاحب فضية وبرونزية العالم في منافستي ألكا 7 ماسترز وألكا 6، وضحى محمد آل بشر بطلة الخليج 2022 في منافسات ألكا 6.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الإمارات قد وقف على جاهزية عناصره من خلال المشاركة في البطولة الآسيوية المفتوحة في الصين وكذلك المعسكرات الإعدادية التي استضافها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بإشراف المدربين احمد البير طارهان (ألكا) وباتريك لوتوميسكي (اوبتمست) واللذين سيرافقان وفد المنتخب الوطني إلى جانب زهير لباط المدير الفني للشراع الحديث باتحاد الإمارات.

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