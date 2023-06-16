الزعابي يستعد لـ "آسيوية الترايثلون" بمعسكر في إسبانيا

المصدر: وام

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يواصل سعود الزعابي لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون تدريباته المكثفة في معسكره الحالي بإسبانيا استعدادا للبطولة الآسيوية المقررة بجمهورية كوريا مطلع يوليو المقبل، ضمن مشواره لجمع مزيد من النقاط للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال الزعابي إنه يركز في المعسكر على السباحة، بجانب التدريبات المعتادة للدراجات والجري.

وكان الزعابي أحرز برونزية بطولة غرب آسيا في منافسات فئة المحترفين، والتي أقيمت مؤخرا بالكويت، كما حل بالمركز التاسع عالميا للدواثلون بحسب تصنيف الاتحاد الدولي.

وأكد الزعابي أن تركيزه حاليا ينصب على الوصول إلى أولمبياد باريس لأنها الخطوة الأهم في مشواره.

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