"دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 "ينطلق الأربعاء المقبل

المصدر: وام

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ينطلق "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023" الأربعاء المقبل في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي وتستمر فعالياته حتى 25 يونيو الجاري.

وتضم الدورة الثانية من المهرجان - الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - سلسلة واسعة من الفعاليات المصممة خصيصاً لتلبي شغف عشاق الرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية والمحترفين والمختصين في هذا القطاع كما يوفر فرصة للعائلات والأصدقاء لاستكشاف أحدث تطورات عالم الألعاب فضلا عن اقتناء أحدث المنتجات الرقمية المتاحة في المهرجان.

ويعد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية أكبر مهرجان متخصص في قطاع الألعاب الرقمية في المنطقة ويتيح للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف تلك الصناعة العالمية الحيوية من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية.

وعلى مدار يومي 21 و22 يونيو الجاري سيحظى زوار المهرجان بفرصة حضور فعاليات قمة "جيم إكسبو GameExpo" التي تدعمها الشركة المنظمة "بي. جي. كونيكتسPG Connects ".

وسيتمكن الحضور من الاطلاع على آخر مستجدات عالم صناعة الألعاب الرقمية وسيتاح لهم التواصل مع قادة الفكر والمؤثرين لمعرفة أحدث التوجهات والفرص المتاحة في ذلك القطاع إلى جانب فرصة الارتقاء بأعمالهم في هذه الصناعة علماً بأن الحلقات النقاشية والجلسات وورش العمل التي ستعقد خلال القمة ستشهد مشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير في القطاع.

من جهة أخرى سيضفي معرض "جيم إكسبو" GameExpo الذي سيقام بين 23 و25 يونيو الجاري المزيد من التشويق والإثارة على فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان إذ سيوفر للزوار مجموعة من منتجات الألعاب المتطورة التي يطرحها عمالقة الصناعة بما في ذلك "دو غيمرز du Gamers" و"بلاي ستيشن" و"إكس بوكس" و"يوبي سوفت"و"تيليوس" و"كابكوم".

وسيشهد المعرض انعقاد مجموعة من الأنشطة الترفيهية للعائلات إلى جانب المسابقات التي تنظمها كل من "كيت كات" و"فوكس" وغيرها و استكشاف عالم الواقع الافتراضي وكذلك "منظومة الويب الجديدة 3.0 "وذلك من خلال منصة المستقبل التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني فضلاً عن تجربة أحدث الإصدارات الإلكترونية بالمعرض .

كما سيحظى عشاق الألعاب بفرصة خوض العديد من التجارب المتميزة في ساحة الرياضات الرقمية التابعة لشرطة دبي.. فيما سينقل "برنت بلاك" الأجواء الحماسية في المعرض عبر البث المباشر لـ "فيرجن راديو" يومي 23 و24 يونيو الجاري.

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