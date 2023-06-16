غداً.. كونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ينطلق بدبي

المصدر: وام

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تنطلق غداً ، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الذي تستضيفه دبي، على هامش بطولة العالم المقامة حاليا بمركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن أعمال "كونجرس" الاتحاد الدولي، التي تستمر 3 أيام بفندق هيلتون الحبتور ، مناقشة تقارير الاتحاد عن ال4 سنوات الماضية، وتختتم الاجتماعات بإجراء الانتخابات على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة.

وشهدت الأيام الماضية تقدم الرئيس الحالي الألماني أولف ميهرنيس، منفرداً للترشح على مقعد الرئاسة، إيذانا بإعادة انتخابه بالتزكية لدورة جديدة، حيث يتولى هذا المنصب منذ 2014.

ويتم انتخاب نائب رئيس الاتحاد من بين 4 مرشحين على هذا المقعد من هولندا والصين تايبيه والنمسا وكندا.

وتشهد قائمة المرشحين لمقاعد العضوية تواجد عربي وحيد هو اللبناني توفيق علوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على مدار دورتين سابقتين، ويخوض الانتخابات للمرة الثالثة.

و أكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أن استضافة دبي لكونجرس الاتحاد الدولي يعد نجاحا جديدا يضاف لسلسلة نجاحات استضافة بطولة العالم للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة.

واختتم قائلاً: "سنتابع أعمال الجمعية العمومية للاستفادة منها في المرحلة المقبلة خاصة أن الإمارات تملك من الكفاءات والكوادر ما يؤهلها لمكانة متميزة في الاتحادات الدولية والقارية".

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