«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» تجذب الاتحادات الأولمبية الدولية

المصدر: دبي - البيان

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حض اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية «ASOIF» أعضاءه الـ 33 الذين يمثلون الاتحادات الرياضية الدولية دائمة الحضور في الدورات الأولمبية على الترشح للمنافسة على الفوز بفئة المؤسسة الرياضية الدولية ضمن الدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»؛ إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وسلط «أسويف»، الضوء على الجائزة ونشر على موقعه الإلكتروني تفاصيل واستمارة الترشح وكذلك مواعيد غلق باب الترشح في 31 أغسطس المقبل، والمواعيد الأخرى الخاصة بالتحكيم في سبتمبر وأكتوبر المقبلين وإعلان الفائزين نوفمبر المقبل، ثم تتويج الفائزين يناير المقبل، كما نوّه بإمكانية الترشح وتحميل الملفات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالجائزة.

تعاون

وترتبط «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» و«أسويف» بعلاقة تعاون منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك تقديراً لدور كل منهما في تطوير العمل الرياضي على المستوى الدولي وتعزيز قيم الرياضة ودورها في العالم كقوة ناعمة ومؤثرة في المجتمعات وتمكينها من خلال الرياضة ودعم نشر الرياضة وتطويرها وإتاحة الفرصة للجميع لممارستها.

وأكد اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية أن أعضاءه من الاتحادات الدولية مؤهلون للترشح ضمن محور التنافس الخاص بالدورة من خلال مشاريعهم وبرامجهم ومبادراتهم التي تنسجم مع قيم الرياضة النبيلة وأهداف الجائزة وتترجم دورها الكبير في دعم وتمكين المجتمعات وتطوير الرياضيين وفق قيم الإنسانية والتعايش والتنافس الرياضي.

لمحة

ونشر الموقع الرسمي لـ «ASOIF» لمحة تعريفية عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» أوضح فيها أهداف الجائزة التي انطلقت في عام 2009 تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال والإبداع الرياضي وتمكين المجتمعات من خلال تكريم الأفراد والفرق والاتحادات والمنظمات والمؤسسات الرياضية تقديراً لإنجازاتهم وتعزيز دور الرياضة باعتبارها وسيلة للإبداع البشري.

وأكد «ASOIF» أنه منذ عام 2013، تمت دعوة أعضاء من «أسويف» للمشاركة في تقييم الأعمال الدولية المرشحة للفوز بالفئة المؤسسية العالمية للجائزة والتي تستهدف تكريم المتميزين من الاتحادات عبر المشاريع والمبادرات والبرامج الرياضية التي تظهر إبداعاً متميزاً وتسهم في إثراء الرياضة وتعزيز قيمها وتمكين المجتمعات من خلالها، وأن الفائز في هذه الفئة في كل دورة ينال مكافأة مالية تبلغ مليون درهم لاستخدامها في أنشطته التنموية.

يشار إلى أن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» كرّمت خلال الدورات الماضية 18 فائزاً على المستوى الدولي من الاتحادات والمؤسسات والمنظمات الرياضية من أصحاب المبادرات والإنجازات على مستوى نشر الرياضة بين المجتمعات ومن بينها قضايا اللاجئين والحوكمة ودعم المرأة، وغيرها من القضايا الرياضية والإنسانية التي يتم اختيارها وفق محور التنافس لكل دورة.

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