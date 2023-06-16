قمة «جيم إكسبو» تنطلق الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق قمة «جيم إكسبو»، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، يوم الأربعاء المقبل، وتستمر ليومين، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 التي تعقد في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وتجمع القمة نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة القطاع في العالم والمنطقة لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك وعقد الشراكات، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في تعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نسعى إلى الارتقاء بتكنولوجيا الألعاب في الإمارات من خلال تعزيز هذا القطاع المهم الذي يشهد نمواً متزايداً، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة عبر توفير بيئة مناسبة في دبي تجمع محترفي الألعاب من حول العالم.

وتعتبر قمة «جيم إكسبو» التي تحظى بدعم من الشركة المنظمة «PG Connects» بمثابة منصّة مهمة في المنطقة لتبادل المعرفة والخبرات وكذلك عقد الشراكات وتنمية الأعمال في هذا القطاع المهم. كما يأتي تنظيم المهرجان وكذلك القمة للتأكيد على التزامنا بتعزيز ريادة دبي العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية».

ومن جهته، قال كريس جيمس، الرئيس التنفيذي لشركة Steel Media LTD، والتي تدير قمة «جيم إكسبو»: «يعد الشرق الأوسط واحداً من أكثر الأسواق ديناميكية، والأسرع نمواً في سوق الألعاب حالياً. بالإضافة إلى أن دبي تعتبر وجهة مميزة للزيارة، وتسعى لتكون مركزاً إقليمياً بارزاً في صناعة الألعاب، وهو السبب الذي دفعنا لنقدم سلسلة فعاليات PG Connects في قمة «جيم إكسبو»، حيث ندرك أن هنالك رغبة كبيرة في تعزيز حضور دبي في هذا المجال».

700

وستشهد القمة التي ستعقد على مدى يومين حضور أكثر من 700 شخصية بارزة، وتتضمن سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجلسات النقاشية التي ستعقد بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومفكّر لتسليط الضوء على أفكارهم وتصوراتهم، إلى جانب أحدث التوجهات بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم أجمع، وللتركيز على مستجدات قطاع الألعاب بما فيها ألعاب «الويب 3»، والتقنيات الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ورسم خرائط «الميتافيرس»، إلى جانب العديد من المواضيع الحيوية المتعلقة بأحدث الإبتكارات في تلك الصناعة.

وسيتمكن جميع الحضور المسجلين في القمة من الوصول إلى منصة «التقوا لتتواصلوا»، المتخصصة في المجال، والتي تمكنهم من إجراء الاجتماعات السريعة مع المشاركين في فعاليات القمة خلال المواعيد المتاحة، وإدارة أجندتهم وطلباتهم الخاصة من خلال تلك المنصة، بينما يوفر «ملتقى المستثمرين» الذي يعد إضافة جديدة للقمة بمثابة منصة للالتقاء مع المستثمرين العالميين المشاركين في القمة لبحث سبل التعاون المشترك، في حين تشكل منصة «Publisher SpeedMatch» فرصة لمطوري الألعاب للالتقاء مع الموزعين من خلال سلسلة من الاجتماعات السريعة.

ويمثل سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قاعدة متنامية لمستهلكي الألعاب وتطور تلك الصناعة، وستسهم القمة في تحفيز الجيل الجديد من الشركات المتخصصة لتعزيز استثماراتها في مجال الألعاب بالمنطقة. وستجمع القمة الموهوبين على المستويين المحلي والعالمي، كما ستستقطب أفضل العاملين في القطاع بما يسهم في ترسيخ سبل التعاون وتهيئة الفرص للاستثمار على المدى الطويل.

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