إيطاليا وكندا إلى ربع نهائي مونديال «سلة الكراسي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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حجز منتخبا إيطاليا وكندا بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة عقب تغلبهما على كل من تايلاند 64 - 36، والبرازيل69 - 53 ، على الترتيب أمس، في افتتاح مباريات دور الـ16 في مركز دبي التجاري العالمي.

في المقابل أنهت المنتخبات العربية دور المجموعات بالخسارة في جميع المباريات وخرجت بحصاد ضعيف بسبب قلة الخبرة.

حدث ذلك مع منتخبات الإمارات ومصر والعراق في بطولة الرجال، ومنتخب الجزائر في بطولة السيدات. وخسر منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، من إيطاليا 101 - 33، ومن البرازيل 83 - 36 ومن أستراليا 128 - 17، ليحتل المركز الرابع بالمجموعة التي تصدرها منتهب أستراليا برصيد 6 نقاط ، يليه إيطاليا برصيد 5 نقاط ثم البرازيل «4 نقاط»، ونال منتخبنا 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية خسر منتخب مصر من تايلاند 72 - 38 ومن ألمانيا 113 - 23 ومن كندا 87 - 41 في أفضل مباريات المنتخب المصري الذي جاء في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما تصدر المجموعة ألمانيا «6 نقاط» جاء كندا ثانيا «5 نقاط» ثم تايلاند «4 نقاط».

ولم يختلف الوضع بالنسبة لمنتخب العراق الذي خسر في المجموعة الرابعة من أمريكا 92 - 23 ومن بريطانيا 90 - 24 ومن إيران 83 - 41 ليحصل على 3 نقاط في المركز الرابع، بينما تصدر حامل اللقب منتخب بريطانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وجاء منتخب أمريكا ثانياً برصيد 5 نقاط يليه إيران «4 نقاط». وفي منافسات السيدات خسر ممثل العرب منتخب الجزائر 4 مباريات في المجموعة الأولى بهزيمته أمام اليابان 70 - 36 وأمريكا 99 - 23 وألمانيا 97 - 20 وهولندا 114 - 18، بينما يلتقي اليوم مع تايلاند.

طموح

من جهته، أكد ماتيو فرياني مدرب منتخب كندا أن فريقه حقق تأهلاً مستحقاً إلى ربع النهائي بفضل الأداء المتميز والتركيز العالي للاعبين، وقال: حضرنا إلى دبي من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققه في 2006 في هولندا، مشيراً إلى أن ذلك سيكون إنجازاً رائعاً لأن كندا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة، وقال: نملك فريقاً قوياً وحظوظنا وافرة لمواصلة حصد الانتصارات والوصول إلى المباراة النهائية ولكن يجب الحفاظ على التركيز والاستعداد جيداً.

وأثنى مدرب منتخب كندا بالمستويات الفنية العالية لمونديال دبي وبالتطور المذهل الذي تشهده رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة، مؤكداً أن النسخة الحالية تضم عدداً من المنتخبات القوية مثل أمريكا وألمانيا وهولندا.

وأكد كارلو دي غيستو مدرب منتخب إيطاليا إن فريقه لعب مباراة جيدة خاصة من الناحية الدفاعية وأظهر تحسناً في الأداء مقارنة باللقاء السابق، مشيراً إلى أن الدخول ضمن قائمة أفضل 8 منتخبات في العالم يعد نتيجة إيجابية، وأن اللاعبين سيبذلون قصارى جهودهم من أجل الوصول إلى المربع الذهبي وتأكيد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في إيطاليا.

ووجه مدرب إيطاليا الشكر لدبي على حسن التنظيم والضيافة ولما حظيت به جميع المنتخبات من اهتمام ودعم منذ وصولها، ما أسهم في رفع المستوى الفني وخوض المباريات في ظروف رائعة وأجواء حماسية.

إشادة

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بالإعلان عن أول منتخب إماراتي للسيدات، ونشر تقريراً عن المباراة الاستعراضية التي لعبها منتخب الإمارات للسيدات، وأشاد ماجد العصيمي، مدير البطولة ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالتجربة الأولى منتخب للسيدات، وقال: هذه هي الخطوة الأولى، بداية لرؤيتنا المتمثلة في وجود فريق للكراسي المتحركة للسيدات في الإمارات، كانت هذه إحدى نتائج بطولة العالم، وقال دون بيريمان الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا: الاتحاد الدولي يخطط لإقامة معسكرات لتطوير مستوى اللاعبات في منطقة غرب آسيا، ونحاول دائماً خلق فرص للاعبات في دول مجلس التعاون.

وقالت سهام الرشيدي لاعبة المنتخب: هذه المباراة تاريخية مع كتابة ميلاد منتخب الإمارات، وكانت تجربة رائعة، حتى أنني سجلت هدفاً.

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