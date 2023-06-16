«الجودو» يبدأ مشوار «آستانا» اليوم

المصدر: آستانا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض منتخبنا الوطني للجودو اليوم 3 مباريات في افتتاح منافسات بطولة «آستانا غراند سلام»، المقررة بالصالة الرياضية في آستانا عاصمة كازاخستان، بمشاركة 334 لاعباً ولاعبة يمثلون 42 دولة، من بينها 4 دول عربية «الإمارات، والبحرين، ولبنان، والجزائر».

وتنطلق منافسات البطولة اليوم بتصفيات الدور التمهيدي لمستوى الوزن الخفيف للجنسين، وتشهد مواجهة اللاعبة بشيرات خوري «وزن تحت 52 كجم» مع الفائزة من مباراة اليابانية تاكيدا، وبطلة أذربيجان فاليفا، كما تلتقي اللاعبة باتسو التان «وزن تحت 81 كجم» مع البولندية بدولابك.

وفي فئة الرجال، يشارك نارمند بيان في «وزن تحت 66 كجم» مع الروماني بورس.

وتشهد منافسات السبت مشاركة اللاعب طلال في «وزن تحت 81 كجم»، وتختتم مشاركة منتخبنا الوطني الأحد المقبل بـ 3 لاعبين وهم أرام في «وزن تحت 90 كجم»، وظفار في «وزن تحت 100 كجم»، ومعروف في «وزن فوق 100 كجم».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز