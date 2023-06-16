استقبال بالورود لبعثة منتخب الدراجات

المصدر: دبي - البيان

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عادت إلى الإمارات بعثة منتخب الدراجات عقب مشاركتها الناجحة في البطولة الآسيوية للدراجات بتايلاند، وتحقيق ميدالية برونزية تاريخية للإمارات عن طريق عبدالله جاسم، الذي أحرز أول ميدالية للإمارات في فئة تحت 23 سنة، وكان في استقبال البعثة منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات والكابتن عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني.

وحرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد على الاجتماع باللاعبين وشكرهم على ما قدموه في السباق والفترة الماضية التي شهدت إقامة معسكر خارجي في إسبانيا استمر ما يقارب 3 شهور ، كما حرص بوعصيبة على توجيه الشكر لبطلة الإمارات والعرب صفية الصايغ والحصول على المركز الخامس آسيوياً.

وأكد منصور بوعصيبة، أن المنتخب سيبدأ الإعداد لدورة الألعاب العربية في الجزائر، حيث لا يوجد وقت للراحة قبل انطلاق المنافسات القوية الذي سيشارك فيها دراجو المنتخب.

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