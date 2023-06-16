«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو ـ جولة دبي بمشاركة مئات اللاعبين الناشئين والهواة والمحترفين والأساتذة من مختلف الجنسيات والذين يمثلون نخبة أندية وأكاديميات الجوجيتسو من كافة أنحاء العالم، فيما تستضيف المنافسات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي.

وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام ضمن أجندة بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، حيث تبدأ اليوم منافسات فئة الهواة من الصغار والبراعم والأشبال، على أن تستكمل البطولة برنامجها يوم غدٍ بمنافسات فئات الناشئين والشباب والأساتذة، وتختتم بعد غدٍ بمنافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق والمحترفين.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باهتمام محلي ودولي واسع، وتمثل انعكاساً للنجاح المبهر الذي تحققه بطولات الرابطة في أبرز مدن وعواصم العالم، ومساهمتها في ترسيخ ريادة أبوظبي ومكانتها كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو».

مكاسب

وأضاف: «أبرز ما يميز هذه البطولة جذبها لأهم نجوم البساط على الساحتين المحلية والدولية، وتعزيز فرص تبادل المهارات والخبرات بين أفضل اللاعبين، ومن أهم مكاسب البطولة أيضاً، التركيز على فئات الأطفال والبراعم من مختلف المراحل السنية الذين يمثلون مستقبل الرياضة وعماد تطورها في السنوات القادمة».

وقال رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «نسخة جديدة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP تشهد مستويات مشاركة قياسية من لاعبين هواة ومحترفين ينتسبون إلى مدارس وأكاديميات مختلفة من حول العالم، ما يعكس أهمية هذه البطولات وتأثيرها الكبير على مسيرة اللاعبين الاحترافية، وتصنيفهم السنوي علماً بأن الفائزين بالمراكز الأولى للفئات المختلفة يعززون رصيدهم بـ600 نقطة إضافية ضمن مساعيهم لحجز مقعد لهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والترشح للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو».

وأضاف فاليريو: «تسهم بطولات رابطة AJP في تعزيز نمو رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم وزيادة الاهتمام بها وتوسيع قاعدة الممارسين وخصوصاً على صعيد الفئات السنية الأصغر. وصالة راشد بن حمدان جاهزة على الأصعدة كافة لاستقبال جميع المشاركين للتنافس في أجواء استثنائية من الحماس والتشويق واستناداً إلى أعلى المواصفات والمعايير الاحترافية».

ويؤكد البرازيلي مارسيلو توسكانو أحد مدربي أكاديمية A.F.N.T الجاهزية الكاملة للاعبيه للمشاركة في البطولة، واختيار مجموعة من الأبطال المتمرسين القادرين على ترجيح كفة الأكاديمية في المنافسات وأكد إلى منصة التتويج».

واختتم:«بطولة بهذه المواصفات، تسهم في إعداد اللاعبين وتحضيرهم للمشاركة في مجموعة من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر نوفمبر».

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