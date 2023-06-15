بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق من دبي

المصدر: وام

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تنطلق غدا بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو – جولة دبي بمشاركة مئات اللاعبين الناشئين والهواة والمحترفين والأساتذة من مختلف الجنسيات والذين يمثلون نخبة أندية وأكاديميات الجوجيتسو من كافة أنحاء العالم، فيما تستضيف المنافسات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي.

وتقام البطولة على مدى 3 أيام ضمن أجندة بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) حيث تبدأ غدا منافسات فئة الهواة من البراعم والأشبال، على أن تستكمل البطولة برنامجها بعد غد بمنافسات فئات الناشئين والشباب والأساتذة، وتختتم يوم الأحد بمنافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق والمحترفين.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باهتمام محلي ودولي واسع، وتمثل انعكاسا للنجاح المبهر التي تحققه بطولات الرابطة في أبرز مدن وعواصم العالم، ومساهمتها في ترسيخ ريادة أبوظبي ومكانتها كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو".

وأضاف: "أهم ما يميز هذه البطولة جذبها لأهم نجوم البساط على الساحتين المحلية والدولية، وتعزيز فرص تبادل المهارات والخبرات بين أفضل اللاعبين. ومن أهم مكاسب البطولة أيضا، التركيز على فئات البراعم من مختلف المراحل السنية الذين يمثلون مستقبل الرياضة وعماد تطورها في السنوات القادمة، كما أنها محطة مهمة من محطات التأهل إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

من جهته، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل: "يسرنا أن تكون آفاق الإسلامية للتمويل راعيًا لبطولات الاتحاد، حيث نؤكد التزامنا الراسخ بالمساهمة في تنمية شباب الوطن وبناء الأجيال المتمكنة والقوية".

وأضاف: "رياضة الجوجيتسو بتأثيرها المباشر على تعزيز اللياقة البدنية للمارسين، وغرس وتنمية قيم التواضع والانضباط والروح الرياضية، والشجاعة والثقة بالنفس، تساهم في بناء قادة المستقبل وتعزيز التلاحم والتعاون المجتمعي".

من جانبه قال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: "نسخة جديدة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP تشهد مستويات مشاركة قياسية من لاعبين هواة ومحترفين ينتسبون إلى مدارس وأكاديميات مختلفة من حول العالم، ما يعكس أهمية هذه البطولات وتأثيرها الكبير على مسيرة اللاعبين الاحترافية، وتصنيفهم السنوي علما بأن الفائزين بالمراكز الأولى للفئات المختلفة يعززون رصيدهم بـ600 نقطة إضافية ضمن مساعيهم للترشح للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو".

وأضاف: "تساهم بطولات رابطة (AJP ) في تعزيز نمو رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم و زيادة الاهتمام بها وتوسيع قاعدة الممارسين وخصوصا على صعيد الفئات السنية الأصغر، وصالة راشد بن حمدان جاهزة على الأصعدة كافة لاستقبال جميع المشاركين للتنافس في أجواء استثنائية من الحماس والتشويق واستنادا إلى أعلى المواصفات والمعايير الاحترافية".

وأكد البرازيلي مارسيلو توسكانو أحد مدربي أكاديمية (A.F.N.T) الجاهزية الكاملة للاعبيه للمشاركة في البطولة، واختيار مجموعة من الأبطال المتمرسين القادرين على ترجيح كفة الأكاديمية في المنافسات والصعود إلى منصة التتويج".

وأضاف: "بطولة بهذه المواصفات، تساهم في إعداد اللاعبين وتحضيرهم للمشاركة في مجموعة من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر نوفمبر".

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