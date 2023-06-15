إنجاز إماراتي جديد في «آسيوية الشراع الحديث»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بارك الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الإنجاز الرياضي الجديد والكبير الذي حققه بطلنا العالمي نجم منتخبنا الوطني في رياضة الشراع الحديث عادل خالد الذي أحرز الميدالية البرونزية في منافسات ألكا 7 ماسترز ضمن البطولة الآسيوية المفتوحة للشراع الحديث التي اختتمت يوم أول من أمس في مدينة نينغبو الصينية.

إنجاز رياضي

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إن الفوز ببرونزية ألكا 7 ماسترز الآسيوية يعد إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات منتخبات الإمارات في رياضات الشراع والتجديف الحديث في المشاركات الإقليمية والدولية والقارية والعالمية ليواصل أبناؤنا تألقهم، مؤكدين من جديد علو كعبهم وقدراتهم الفائقة في مختلف المحافل والمناسبات.

عطاء

وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بعطاء بطلنا عادل خالد والذي حقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين العالمي والإقليمي مؤخراً، حيث نجح في الحصول على 3 ميداليات عالمية هي برونزية وفضية العالم ألكا 7 ماسترز 2022 و2023 وبرونزية العالم ألكا 6 عام 2023 ليحقق إنجازاً جديداً بالحصول على الميدالية البرونزية في المشاركة الآسيوية الأخيرة.

تعاون

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على تقديم التهنئة إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على التعاون الكبير والدعم والاهتمام، الأمر الذي سهل كثيراً من مهمة المنتخبات الوطنية في رياضة الشراع الحديث وإتاحة الفرصة لسفراء رياضة الإمارات في الإبداع والحصول على الإنجازات، حيث كانت رياضتنا على موعد قبل شهر مع إنجاز كبير هو حصول منتخبنا لرياضة التجديف الحديث على ثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي في تايلاند، وحصول بطلنا أحمد خميس الحمادي على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية المقررة في بالي الإندونيسية «أنوك 2023».

وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن مشاركات المنتخبات الوطنية في الفعاليات والدورات في عام 2023 ستتواصل بقوة.

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