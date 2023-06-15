كندا تستعين بتجربة دبي في تنظيم مونديال «سلة الكراسي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تلقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لسلة الكراسي دبي 2022 خطاباً من رئيس الاتحاد الكندي للعبة يتضمن إشادة بالتنظيم وشكراً على حسن الضيافة وطلباً للاستعانة بتجربة الإمارات في تنظيم النسخة المقبلة.

وقال ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة دبي 2022: نال تنظيم البطولة إعجاب ورضا الاتحاد الدولي لسلة الكراسي المتحركة الذي وصف نسخة دبي بأنها استثنائية، كما تلقينا خطاباً من الاتحاد الكندي لكرة السلة يشيد فيه بالتنظيم، ويتوجه خلاله بالشكر على حسن الاستضافة، إلى جانب رغبة الجانب الكندي في كوادر إدارية تتابع الجوانب كافة الخاصة بعملية تنظيم البطولة والاستفادة من تجربتنا، باعتبار أن كندا تستعد لاستضافة مونديال 2026.

وأضاف: يسعدنا أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في تنظيم البطولات، وأن يتم اعتبار المعايير التي نتبعها أمراً أساسياً في النسخ المقبلة،

وتستضيف دبي حالياً بطولة كأس العالم لسلة الكراسي في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 28 منتخباً في بطولة الرجال والسيدات وتستمر حتى 20 يونيو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وأكد بالرقاد أن هذا الحدث العالمي سيتبعه استضافة دبي للعديد من البطولات القارية والعالمية في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الإمارات مرشحة لاستضافة بطولة العالم للدراجات لأصحاب الهمم 2025.

وقال: مونديال سلة الكراسي المتحركة لا يعد البطولة الأولى التي تنظمها الدولة بهذا المستوى، إذ إننا سبق لنا تنظيم العديد من البطولات العالمية، وستتواصل هذه المسيرة خلال العام الحالي باستضافة بطولة العالم لرفعات القوة في أغسطس المقبل، وهي البطولة التي ستقام في دبي للمرة الثالثة، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة أخرى.

وأضاف: هناك مخاطبات مع الاتحاد الدولي للدراجات لاستضافة الإمارات بطولة العالم للدراجات لأصحاب الهمم في 2025، ولا أخفي سراً بأن الاتحاد الدولي يسعى بكل قوة أن تنال دبي حقوق تنظيم البطولة نظراً للسمعة الكبيرة التي تمتلكها الدولة.

وتابع قائلاً: كان هناك رغبة في أن تقام البطولة في العام المقبل، ولكن نظراً لإقامة دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، تقرر أن يقام مونديال الدراجات في 2025.

نقلة كبيرة

في المقابل تحدث ثاني جمعة بالرقاد عن المنتخب الوطني ومشاركته للمرة الأولى في المونديال، وقال: بطولة العالم تعد نقلة كبيرة بالنسبة إلى المنتخب الوطني واللاعبين، خصوصاً أن الجميع شاهد الفارق في المستويات، لذلك تعد هذه البطولة نقطة فاصلة مهمة للعمل الذي يجب القيام به في المرحلة المقبلة بهدف تقليص هذه الفوارق والارتقاء باللعبة في الدولة، سواء لمنتخب الرجال أو بالنسبة أيضاً لتأسيس منتخب للسيدات.

وأوضح بالرقاد أن الهدف من استضافة بطولة العالم نشر لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة بشكل أكبر في الدولة، ولا يقتصر الأمر على ذلك ولكن أن يشمل الانتشار على مستوى دول الخليج العربي، وأضاف: نأمل أن تشهد الفترة المقبلة زيادة عدد الفرق والأندية التي تمارس اللعبة من خلال مشاركة المقيمين في الدولة، بما يصب في مصلحة اللعبة.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن هذه الرياضة منذ بدايتها حصلت على اهتمام كبير من جانب نادي دبي لأصحاب الهمم، وبسبب هذا الاهتمام تطور الأمر من جانب اللجنة البارالمبية التي لم تقصر، وتم إعداد المنتخب بشكل لائق من خلال التعاقد مع مدرب وإقامة معسكرات إعداد للاعبين وشراء معدات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

وختم بالرقاد تصريحاته بالحديث عن الكونغرس الذي تستضيفه دبي على هامش المونديال لإجراء الانتخابات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة، وقال: لا شك أن استضافة هذا الحدث على مدار ثلاثة أيام بداية من السبت المقبل، يعد استكمالاً لنجاح البطولة، من خلال اختيار رئيس وأعضاء الاتحاد للفترة الانتخابية المقبلة، وبالنسبة لنا في الإمارات نتابع الانتخابات للاستفادة منها في المرحلة التالية، خصوصاً أن الدولة تمتلك الكوادر والكفاءات القادرة على حجز مكانها في الاتحادات القارية والدولية.

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