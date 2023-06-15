«اتحاد اليد» يقر نظاماً جديداً للدوري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أجرت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد، قرعة مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024 على مستوى بطولات الدوري العام «رجال» وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات، ومختلف بطولات الفئات العمرية، وأجريت القرعة بحضور ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة.

وتنطلق مسابقة الدوري في 7 نوفمبر المقبل، وتم تغيير نظامها لتقام على مرحلتين، الأولى تمهيدية وتخوض فيها الفرق الـ8 المسابقة بنظام دوري من دورين، ذهاباً وإياباً، على أن يعاد توزيع الفرق في المرحلة الثانية لمجموعتين.

بداية الموسم

وتنطلق منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في 5 سبتمبر المقبل، وتقام مسابقة الدوري بنظام جديد، وتشهد منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة (رجال) مشاركة 8 أندية، وتقام المنافسات من دورين، الأول هو الدور التمهيدي، ووزعت فيه الفرق على مجموعتين، ويصعد صاحبا المركز الأول في كل مجموعة للنهائي مباشرة، وتضم المجموعة الأولى شباب الأهلي والوصل ودبا الحصن والشارقة، فيما ضمت المجموعة الثانية النصر والجزيرة والعين ومليحة.

وتنطلق مسابقة كأس الإمارات في 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة الأندية الثمانية، وتقام مبارياتها من دون لاعبي المنتخب الوطني نظراً لمشاركتهم في معسكر المنتخب استعداداً للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

ووزعت الفرق طبقاً للقرعة إلى مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي والجزيرة والوصل والنصر، وتضم الثانية الشارقة والعين ومليحة ودبا الحصن.

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