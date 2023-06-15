قرعة «آستانا غراند سلام» للجودو اليوم

المصدر: آستانا - البيان

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تجرى في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بقاعة فندق راديسون في آستانا عاصمة كازاخستان، قرعة بطولة آستانا غراند سلام للجودو لعام 2023، التي تنطلق منافساتها يوم غد، بصالة باريز الرياضية، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 342 لاعباً ولاعبة من 43 دولة.

ومن ضمن الدول المشاركة في البطولة 4 دول عربية هي: الإمارات والبحرين ولبنان والجزائر، سعياً للحفاظ على فرص حصد النقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو موعد بدء قرعة اليوم موعداً نهائياً لإغلاق باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالبطولة. وتضم قائمة منتخبنا 7 لاعبين ولاعبات في أوزان تحت 52 كجم، و57 كجم، و66 كجم، و81 كجم، و90 كجم، و100 كجم، وفوق 100 كجم.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو قد اطمأن خلال اتصال هاتفي مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة على سلامة الوصول إلى العاصمة الكازاخية، وجاهزية المنتخب لخوض منافسات البطولة.

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