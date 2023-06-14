شرطة دبي تطلق مسابقة كرة السلة المجتمعية السبت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مبادرة الروح الإيجابية ،ومركز شرطة المرقبات، بالتعاون مع شركائهما، عن بدء انطلاق مسابقة كرة السلة المجتمعية على ملاعب نادي بالرميثة، يوم 17 من الشهر الجاري، بمشاركة 10 فريق رياضية، يتنافسون كل يوم سبت على إحراز لقب البطولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة «الروح الإيجابية»، ومركز شرطة المرقبات، وبالتعاون مع الشركاء ممثلين بمجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي للإعلام، ونادي بالرميثة، وشركة جامرز، في نادي ضباط شرطة دبي.

حضر المؤتمر ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وفاطمة أحمد بوحجير، مشرف عام البطولة ومنسقة مبادرة الروح الإيجابية، والنقيب عوض بيوسف، منسق مبادرة الروح الإيجابية، وعمر صالح الكندي، وأخصائي أول فعاليات مجتمعية بمجلس دبي الرياضي، والمعتز بالله عبد الكريم، أخصائي فعاليات مجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وإيناي دي بريتو، رئيس تنفيذي، مالك قرية الفن للفعاليات الحصرية، وجميلة أغوم، مديرة الفعاليات في شركة جامرز للخدمات الرياضية، وبول بيلينو، المدير الفني لشركة جامرز للخدمات الرياضية.

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وأكد ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي سعادتهم بالشراكة والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لدعم الجهود الرياضية بين الجانبين، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، خاصة بين الشباب، وخلال الإجازة الصيفية، والدفع بهم نحو الانخراط في الأنشطة الرياضية المختلفة والفعاليات المجتمعية، وملء وقت فراغهم بالفائدة.

من جانبها أكدت فاطمة بو حجير أن هذه البطولة تأتي في إطار جهود مبادرة الروح الإيجابية المستمرة على مدار العام في تعزيز التواصل والانسجام بين مختلف فئات المجتمع، وأهالي المناطق وبين شرطة دبي، عبر برامج رياضية وأنشطة وفعاليات مجتمعية، تحقق أهداف المبادرة في ترسيخ قيم التسامح والترابط والتلاحم، وتوجه جهود وطاقات الشباب والناشئة نحو برامج ومبادرات هادفة.

وأوضحت أن مسابقة كرة السلة المجتمعية تنطلق السبت، وتستمر حتى 16 من شهر سبتمبر، وتتنافس فيها الفرق كل سبت، في حين سيتواجه فريقان في النهائي للفوز بلقب المسابقة.

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