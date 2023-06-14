شهد بودبس تمثل الإمارات في الكروس فيت بـ«الألعاب العالمية»

المصدر: (دبي - وام)

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تأهلت شهد بودبس قائدة منتخب الإمارات للياقة البدنية للسيدات إلى دورة الألعاب العالمية، المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس المقبل، حيث تشارك في منافسات «الكروس فيت»، وجاء تأهل بودبس، بعد حصولها على البطاقة الثانية المؤهلة للنهائيات، عبر بطولة آسيا، التي أقيمت في كوريا الجنوبية؛ حيث فازت بالمركز الثاني، ضمن منافسات، شاركت فيها 30 لاعبة.

وأكدت بودبس أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد بن سيف الشرقي، قدم لها الدعم، للوصول إلى الجاهزية الكاملة، للمشاركة في التصفيات، والتأهل إلى الدورة العالمية، وقالت: هدفي الأساسي هو الوقوف على منصات التتويج، ورفع علم الإمارات في هذه الفعالية العالمية.

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