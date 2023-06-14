مركز تدريبي للفنون القتالية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة «بالمز الرياضية»، الرائدة في مجال الإدارة الرياضية والمنظمة لبطولة «محاربي الإمارات للفنون القتالية»، عن إطلاق «مركز حبيب الرياضي» في جزيرة ياس بأبوظبي بالتعاون مع أسطورة الفنون القتالية المختلطة وبطل «يو اف سي» حبيب نور محمدوف.

حضر الافتتاح عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد بن دلموج الظاهري نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية للتعليم، ومحمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبدالله الراشدي عضو مجموعة«ايه اس دي ستاليونز»، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

ويقدم مركز حبيب مفهوماً جديداً للرياضة البدنية من خلال توفير مرافق تدريب رياضي عالية الجودة.

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