«الجودو» جاهز لـ«أستانا غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجهت بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى كازاخستان، استعداداً لخوض فعاليات بطولة «أستانا غراند سلام»، التي تنطلق بعد غد، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 43 دولة، من بينها 4 دول عربية؛ هي الإمارات، والبحرين، ولبنان والجزائر.

ويخوض منتخب الإمارات البطولة، بهدف حصد المزيد من النقاط، ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يترأس البعثة ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، فيما تضم قائمة المنتخب 7 لاعبين ولاعبات.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو: إن المرحلة المقبلة ستشهد المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي، وتتطلب الكثير من الجهد، لحصد المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس.

وأكد مشاركة المنتخب في بطولة «اولان باتار غراند سلام»، في منغوليا من 23 إلى 25 يونيو الحالي، بوجود 4 لاعبين ولاعبات، إضافة إلى المشاركة في بطولة «الماستر» بالمجر في أغسطس المقبل.

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