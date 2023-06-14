إشادة عالمية بـ «مونديال سلة الكراسي» في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حظيت بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم في دبي بإشادة عالمية، وانطلقت فعاليات البطولة يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى 20 الجاري بمشاركة 28 منتخباً للرجال والسيدات في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، حيث أشاد ضيوف الحدث العالمي بروعة التنظيم والتسهيلات التي قدمت لهم، مؤكدين أن دبي وضعت معايير جديدة للاستضافة وتحدياً صعباً أمام المدن والدول التي ستحتضن المونديال في السنوات المقبلة.

وقال سيلين دا سيلفا سانتوس رئيس بعثة المنتخب البرازيلي، إن دبي وضعت المدن والدول المستضيفة المقبلة أمام تحدٍ صعب بعد هذا النجاح التنظيمي الكبير والرائع، مشيراً إلى أن نسخة سنة 2022 تختلف عن باقي النسخ بكل المقاييس، وأضاف: لقد استعدت دبي بشكل جيد لإظهار هذا التميز بتجهيز ملاعب بمعايير عالمية وعالية الجودة، وجعلت كل لاعب يقدم أفضل ما عنده، لينعكس ذلك على المستوى الفني للبطولة، وسعيد بزيارتي الأولى لدبي وأشكر حكومة الإمارات على التنظيم الرائع.

تأكيد

وأكد ليونيل شافان مدير المنتخب الفرنسي إعجابه بروعة تنظيم دبي النسخة 14 لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي تفوقت على المدن المستضيفة السابقة على مستويات عدة، موضحاً أن نسخة دبي استثنائية ومونديال تاريخي غير مسبوق، وقال: إنها المرة الأولى التي أزور هذه المدينة الرائعة، وبلا شك محبو كرة السلة على الكراسي المتحركة واللاعبون لديهم فرصة رائعة للاستمتاع بدفء الترحاب وروعة الضيافة هنا في دبي، والناس يتميزون بحفاوة الاستقبال، ونحن جميعاً سعداء بالمشاركة ولعب مباريات بمستوى عالٍ.

وثمن تشين كي مدرب المنتخب الصيني للسيدات التسهيلات والخدمات الراقية التي قدمتها دبي لضيوفها، مشيراً إلى أن التنظيم والاستعدادات كانت متميزة، وقال: لمسنا الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تحقيق هذا النجاح الرائع في التنظيم منذ وصولنا إلى مطار دبي، إذ استغرقت إجراءات الخروج وقتاً قصيراً، إضافة إلى ظروف الإقامة والخدمات اللوجستية والتنقل من وإلى ملاعب التدريب والمباريات بشكل سلس وسهل.

بصمة

وأعرب هيونجونغ بو رئيس بعثة كوريا الجنوبية عن سعادته بمنتخب بلاده في مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة، وقال: «نسخة دبي بصمة في مسيرة منتخب كوريا الجنوبية رغم أن المنتخب خسر في أول مباراتين إلا أنه يخوض تجربة جيدة من أجل الارتقاء بالمستوى وزيادة الاحتكاك مع أبطال العالم، والبطولة بشكل عام متميزة على مستوى التنظيم، وهناك كرم ضيافة واهتمام كبير من اللجنة المنظمة للبطولة منذ وصولنا إلى مطار دبي الدولي، كما أن الأمور اللوجستية كافة من فنادق وانتقالات ومواعيد التدريب ومواعيد المباريات تسير بشكل جيد وتظهر خبرة اللجنة المنظمة في التعامل مع الحدث».

من جهة أخرى، شهدت فعاليات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أمس، إقامة مباراة استعراضية للسيدات بين فريقي «أ» و«ب» ضم مزيجاً من لاعبات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم وبعض اللاعبات الخليجيات، وانتهت المباراة لمصلحة الفريق «أ» بنتيجة 24 - 6. كما حرصت اللجنة المنظمة على إقامة هذه المباراة الاستعراضية تحفيزاً على ممارسة اللعبة وتشجيع العنصر النسائي على الانخراط في رياضة السلة على الكراسي المتحركة سواء على المستوى المحلي أم الخليجي وكذلك العربي.

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