136 فريقاً في الشارقة للبادل

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق الأربعاء بطولة الشارقة الرياضية للبادل، وتستمر فعالياتها حتى 18 يونيو الجاري على ملاعب wpa Sharjah.

ويشارك في البطولة 272 لاعباً، يمثلون 136 فريقاً، و3 فئات هي الفئة المفتوحة المخصصة للاعبين الإماراتيين المصنفين، بالإضافة للاعبين الخليجيين، واللاعبين المقيمين العرب والأجانب، أما فئة الخليجيين فتضم اللاعبين من دولة الإمارات ومن دول الخليج، فيما تقتصر فئة المواطنين على اللاعبين الإماراتيين، ويتنافس المشاركون على جوائز مالية تقدر قيمتها بـ 165 ألف درهم، بالإضافة إلى تخصيص 65 ألف درهم لجمهور البطولة، ضمن الفقرات الترفيهية.

ولكثافة المباريات وازدحام الجدول لعبت يوم الثلاثاء 32 مباراة، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع والستين لفئة المواطنين، وتقام اليوم الأربعاء منافسات هذه الفئة مع إجراء 32 مباراة أخرى، لتحديد المتأهلين للدور الثاني والثلاثين.

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