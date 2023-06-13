منتخب الإمارات للجودو يشارك في بطولة "أستانا جراند سلام"

المصدر: وام

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توجهت بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى كازاخستان، استعداداً لخوض فعاليات بطولة "أستانا جراند سلام"، المقررة إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الحالي، بمشاركة 43 دولة من بينها 4 دول عربية؛ هي الإمارات، والبحرين، ولبنان والجزائر.

ويخوض منتخب الإمارات، البطولة بهدف حصد المزيد من النقاط ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويترأس البعثة ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، فيما تضم قائمة المنتخب 7 لاعبين ولاعبات هم نارمند (وزن تحت 66 كجم)، وطلال (وزن تحت 81 كجم)، وأرام (وزن تحت 90 كجم)، وظفار (تحت وزن 100 كجم)، ومعروف (وزن فوق 100 كجم)، وبشيرات (وزن تحت 52 كجم)، وباتسو (وزن تحت 57 كجم).

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، إن المرحلة المقبلة ستشهد المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي، وتتطلب الكثير من الجهد، لحصد المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس.

وأكد مشاركة المنتخب في بطولة "اولان باتار جراند سلام" في منغوليا من 23 إلى 25 يونيو الحالي، بتواجد 4 لاعبين ولاعبات، إضافة إلى المشاركة في بطولة "الماستر" بالمجر في أغسطس المقبل.

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