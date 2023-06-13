دنفر ناجتس يتوج بطلا لدوري السلة الأمريكي للمرة الأولى

المصدر: وام

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توج فريق دنفر ناجتس بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على ميامي هيت في نهائي الدور الفاصل للمسابقة هذا الموسم.

وقاد اللاعب الصربي نيكولا جوكيتش /28 عاما/ ، فريقه دنفر ناجتس للفوز باللقب ، بعد موسم مميز تصدر فيه ناجتس مجموعة الغرب، ثم شق الفريق طريقه في الأدوار الفاصلة بالتغلب على مينيسوتا تيمبروولفز وفونيكس صنز ولوس أنجليس ليكرز ، قبل التفوق على ميامي هيت في النهائي.

وحسم ناجتس المواجهة مع ميامي هيت بعد 5 مباريات فقط، حيث فاز عليه 4-1 ليتوج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وشهدت المباراة الخامسة بين الفريقين، والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت الإمارات)، أداء قويا من ميامي هيت في الربعين الأول والثاني، لينهي الفريق الشوط الأول لصالحه 51-44، ولكن ناجتس انتفض في الربعين الأخيرين وحقق الفوز في المباراة 94-89 ليحسم اللقاء لصالحه ويفوز في المواجهة مع ميامي هيت 4-1.

وتصدر جوكيتش قائمة المسجلين في المباراة برصيد 28 نقطة و16 متابعة، ليؤكد اللاعب أحقيته بلقب أفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم، والذي توج به مع ختام فعاليات الموسم.

وحسم جوكيتش اللقب لصالحه بعدما بلغ متوسط تسجيله في مباريات البطولة هذا الموسم 30.2 نقطة ، بالإضافة إلى 14 متابعة و7.2 تمريرة حاسم للمباراة الواحدة.

وقال جوكيتش بعد المباراة: "كان جهدا عظيما من الفريق.. هناك العديد من العوامل التي ساهمت في إتمام المهمة بنجاح".

وأوضح: "يثق كل منا بالآخر. الألقاب مهمة، ولكن الأهم هو أن الانسجام والترابط في الفريق سيظل حتى لحظة اعتزالنا.. لن يكون هذا اللقب كافيا لنا.. نسعى لمزيد من الألقاب لإسعاد جماهيرنا".



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