رئيس بعثة كوريا : الإمارات نقطة تحول في مسيرة سلة الكراسي المتحركة

المصدر: وام

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يلتقي منتخب جمهورية كوريا مع نظيره الفرنسي غداً الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال، التي تستضيفها دبي حاليا، بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعد المنتخب الكوري، المنتخب الآسيوي الخامس، الذي يمثل القارة في المونديال، مع منتخبات الإمارات والعراق وإيران وتايلاند، ضمن منافسات الرجال، حيث يسعى للحفاظ على آمال آسيا من خلال تأهله إلى الدور الثاني.

وأعرب هيونجونج بو رئيس بعثة جمهورية كوريا عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده في مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة بالإمارات، في واحدة من أفضل بطولات العالم تنظيماً حتى الآن.

وقال : " أعتقد أن نسخة دبي ستكون نقطة تحول في مسيرة اللعبة بصفة عامة، وبالنسبة لمنتخب جمهورية كوريا لكرة السلة على الكراسي المتحركة فبرغم خسارته في أول مباراتين أمام هولندا والأرجنتين، إلا أنه يخوض تجربة جيدة من أجل الارتقاء بالمستوى وزيادة الاحتكاك مع أبطال العالم".

وأضاف : “ تتسم هذه البطولة بمستوى عال من التنظيم الاحترافي والاهتمام الكبير من قبل اللجنة المنظمة، ومنذ وصولنا، ونحن نشعر براحة كبيرة كما أن كافة الأمور اللوجستية من فنادق وانتقالات ومواعيد التدريب والمباريات تسير على أكمل وجه، وتظهر خبرة اللجنة المنظمة في التعامل مع حدث عالمي كبير مثل المونديال ”.

وأكد أن الإمكانات الكبيرة التي تملكها الإمارات من منشآت رياضية وفنادق وبنية تحتية على أعلى مستوى، فضلا عن خبراتها التنظيمية، انعكست بالإيجاب والرضا على جميع الوفود ".

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