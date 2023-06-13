رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي يبحث تعزيز التعاون مع تشيلي

المصدر: وام

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أكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي، أن الدبلوماسية الرياضية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات بين الدول من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وجاء تصريح الظالعي ضمن جولة في أمريكا اللاتينية شملت الأرجنتين وأوروجواي واختتمها بتشيلي.والتقى الظالعي خلال زيارته إلى تشيلي، مع ميجيل انخيل رئيس اللجنة الاولمبية التشيلية في العاصمة سنتياجو، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين اتحادات الرجبي في قارتي آسيا وامريكا الجنوبية.

وجاءت هذه الجولة بالتنسيق مع اللجان الأولمبية الوطنية في هذه الدول، باعتبار الرجبي من ضمن برنامج دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة "باريس 2024" .

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