استعدادًا للدورة العربية.. منتخب سيدات الإمارات للطائرة يبدأ معسكره

المصدر: وام

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ينطلق يوم غد الأربعاء، معسكر منتخب الإمارات للكرة الطائرة للسيدات، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية الـ 15 التي تقام في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل.

وتشارك الإمارات في الدورة بـ 131 رياضياً (80 لاعباً و51 لاعبة) يتنافسون في 15 رياضة مختلفة.

وتضم قائمة منتخب الطائرة للسيدات 12 لاعبة تم اختيارهن لتمثيل الإمارات في هذا الدورة؛ وهن علياء ناصر، وأسماء أحمد، وندوة وسيم، ومشاعل سالم، ومنى عباس، وأمينة مال الله (نادي الشارقة الرياضي للمرأة)، وبدور يوسف، وسمية عبد الله (نادي سيدات الشرقية)، ومنى حيدر، وحصة إسماعيل، ومروة حديد، وسارة عيسى (نادي الوصل).

وقالت نورة الحمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، رئيسة اللجنة النسائية: " تضم تشكيلة المنتخب مجموعة متميزة من اللاعبات الواعدات، يأملن في تقديم مستويات طيبة، تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عصام عبد المعطي مدربا، ونعيمة بن عامر مساعداً، ومريم بن عمر إخصائي العلاج الطبيعي، ومعهم أروى أحمد مديرة الفريق".

وأوضحت: "انخرط المنتخب في تدريباته منذ أبريل الماضي، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الأولى للطائرة للسيدات في الكويت، التي تأجلت إلى نوفمبر المقبل، وقد استفاد من بدء تدريباته مبكرا، قبل الإعلان عن مشاركته في الدورة العربية، وسيبدأ معسكره غداً في عجمان حتى موعد السفر إلى الجزائر في 5 يوليو المقبل ".

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