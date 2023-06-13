عبدالعزيز السلمان: خطوات تطويرية في موسم الطائرة الجديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن مسابقات الموسم الماضي، حققت نجاحاً كبيراً بعدما شهدت جميعها تطويراً كبيراً في جميع المراحل والفئات، وكشف أن مجلس إدارة اتحاد اللعبة، يسعى إلى المزيد من التطوير في الموسم المقبل (2023 - 2024)، لتحقيق المزيد من النجاحات للمسابقات المحلية.

وقال السلمان: «حققنا تطويراً كبيراً في مسابقات جميع المراحل والفئات في الموسم الماضي، ومجلس إدارة الاتحاد سيجري مجموعة من التعديلات على لوائح مسابقاته استمراراً لجهود تطوير اللعبة، وسيكون من أبرزها إلغاء الملاعب المحايدة في جميع البطولات سواء الدوريات أو الكؤوس، باستثناء المسابقات التي تقام بنظام الذهاب والإياب، وسيتم اختيار ملعب المباراة بالقرعة المباشرة بين طرفيها».

وأضاف: «كما نسعى إلى زيادة عدد المسابقات لتشهد إضافة بطولة محلية جديدة على مستوى الفريق الأول، ليصبح الإجمالي 5 بدلاً من 4 بطولات للمرة الأولى، لتحقيق المزيد من اهتمام الأندية والجماهير، مع زيادة مشاركة اللاعبين بأكبر عدد من المباريات، بما يسمح بمشاركات أكثر للاعبين المواطنين، إلى جانب التفكير بالناشئين، والسماح لهم بعدد محدد ولكنه أكبر في المشاركات بالمباريات، وستكون هناك ورشة عمل للأندية لعرض هذه التعديلات وشرح تفاصيلها وأهدافها، وليكون الجميع على دراية كاملة بها، والمساهمة في إنجاحها مثلما حدث في الموسم الماضي».

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عن تطوير المسابقات النسائية، أوضح السلمان: «نحن كاتحاد نسعى إلى تنظيم مسابقات للفتيات أكثر، ولكن الأمر يرجع للأندية الأعضاء بالجمعية العمومية، ونحن لدينا بالفعل مشاركة مقبلة بالمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب العربية بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل، وذلك بعدما نجح الفريق قبل شهور قليلة من تحقيق المركز الثالث في بطولة غرب آسيا بالأردن، وهو ما يمنحنا تفاؤلاً بتحقيق نتيجة إيجابية عربياً».

وبالنسبة لمنتخب الرجال، قال السلمان: «لا توجد مسابقات خارجية للرجال الموسم المقبل، ولذا كل تركيزنا على المشاركة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية، والمقررة في الإمارات في الثلث الأخير من العام الجاري، وننتظر فقط تحديد الوقت النهائي للدورة، للإعلان الرسمي عن جدول مسابقاتنا في الموسم الجديد، والذي سيتضمن إضافة مسابقة جديدة على صعيد الفئات السنية، ليكون الإجمالي مسابقتين بدلاً من مسابقة واحدة، بداية من مرحلة الأشبال (ب) وحتى الشباب».

وأتم قائلاً: «لدينا تصور مبدئي في اتحاد الكرة الطائرة لبرنامج مسابقات الموسم الجديد، مع الوضع في الاعتبار إمكانية وجود مشاركات خارجية، وكذلك تقدم موعد شهر رمضان المبارك، والذي يشهد أيضاً، دورة ند الشبا».

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