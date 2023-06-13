محمد الزرعوني: «سلّة الكراسي» تحتاج إلى الاحتراف

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد الزرعوني لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة لأصحاب الهمم أن بطولة كأس العالم على الكراسي المتحركة المقامة حالياً في دبي كشفت الفجوة العميقة بين المنتخب الوطني ونظرائه من المنتخبات العالمية الأخرى من أوروبا وأمريكا، مشدداً على ضرورة مراجعة الحسابات والتركيز على تطوير الدوري المحلي وزيادة عدد الفرق، مشيراً إلى أن الخسارة بنتيجة 101 - 33 من إيطاليا في المباراة الأولى ثم 83 - 36 من البرازيل في الجولة الثانية تعكس الوضعية الحقيقية للعبة وتفرض تغيير نظرتنا لها، كونها ليست مجرد هواية أو نشاط ترفيهي للاعبين، وتتوجب ممارستها بشكل احترافي على غرار الدوريات الأوروبية والدوري الأمريكي.

وينهي منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره الأسترالي في الساعة السابعة مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الإيطالي بـ3 نقاط.

وصرح الزرعوني أن المشاركة في بطولة بهذا الحجم لأول مرة في تاريخ منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يعتبر من أبرز المكاسب ولكن يجب أن لا يتوقف المنتخب عند مجرد المشاركة ويعمل على الوصول إلى مستويات أعلى في ظل الدعم اللامحدود رياضة أصحاب الهمم في الإمارات.

فوارق كبيرة

وأضاف: بصرف النظر عن النتيجة، قدمنا مستويات جيدة وأهدرنا العديد من الفرص خصوصاً في المباراة الثانية أمام البرازيل، يجب أن نعترف أن هناك فوارق كبيرة بيننا وبين هذه المنتخبات ذهنياً وبدنياً وتكتيكياً ويبدو ذلك واضحاً على أرضية الملعب، لا يمكن أن ننافس هذه المنتخبات بدوري يضم 4 أندية فقط وخوض مباراة واحدة في الشهر، ما الفائدة من التدريب 3 أيام في الأسبوع دون استمرار المباريات بشكل منتظم.

ونوه الزرعوني بأهمية المشاركة في كأس العالم والاحتكاك بالمنتخبات العالمية للتعلم منها وتصحيح العديد من النقائص، مشيراً إلى أن المكاسب لا حدود لها، وقال: ما يحسب لهذا الجيل من اللاعبين وأنا واحد منهم هو مشاركتنا في كأس العالم ونشكر كل من أسهم في استضافة هذا الحدث في الإمارات.

من جهته، أكد عباس حسين مدرب منتخبنا الوطني أن بطولة كأس العالم ستشكل انطلاقة جديدة لكرة سلة الكراسي المتحركة في الإمارات والمنطقة بشكل عامّ، مثنياً على أداء اللاعبين بالرغم من الخسارة من إيطاليا والبرازيل بفارق كبير، وقال: تضم البطولة أقوى المنتخبات في العالم، والمشاركة فيها مهمة لنا ولجميع المنتخبات العربية للاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة، نحن سعداء بأداء اللاعبين، وأشكرهم على الروح القتالية التي ظهروا عليها في المباراتين أمام إيطاليا والبرازيل.

مكاسب عدة

وأضاف: يجب أن ننظر إلى نصف الكأس الملآنة، لقد خرجنا بمكاسب عدة من هذه البطولة وسنقف على بعض النقائص حتى نطور المنتخب ونرتقي به إلى مستويات أعلى، وأول ما يجب فعله هو إضافة لاعبين شباب إلى القائمة ونركز على المستقبل، وبلا شك ستكون هذه البطولة انطلاقة جديدة لنا.

وأشار حسين إلى أن المنتخب سيخرج بتجربة مفيدة لأنها المرة الأولى التي يخوض فيها اللاعبون مباريات بهذا المستوى العالي والتعلم منها كيفية الاستعداد بدنياً وفنياً لمواجهة المنتخبات الكبرى.

مباراة استعراضية

وتقام اليوم مباراة استعراضية بين منتخب الإمارات للسيدات بقيادة سهام الرشيدي وفاطمة البلوشي أمام منتخب نجمات العرب بهدف الترويج لكرة السلة على الكراسي المتحركة وتشجيع اللاعبات على ممارستها.

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