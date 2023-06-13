105 ترشحات في «نموذج دبي للتفوق الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

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أنهى مجلس دبي الرياضي الزيارات التقييمية للأندية وشركات كرة القدم في دبي المشاركة ضمن الدورة التاسعة لـ«نموذج دبي للتفوق الرياضي»، من خلال فريق عمل المجلس وبيت خبرة عالمي متخصص، حيث تم اللقاء بإدارات الأندية في مقراتها من أجل استكمال متطلبات التقييم ضمن أفضل الممارسات ومبادئ الحوكمة بين كل الأندية.

وتسلم مجلس دبي الرياضي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لنموذج دبي للتفوق الرياضي أكثر من 105 ترشحات في فئات الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» من الأندية وشركات كرة القدم والرياضيين الأفراد، تضمنت جميع البيانات الخاصة بأدائهم خلال الموسمين الرياضيين (2021 - 2022) و(2022 - 2023) من أجل تقييمها واحتساب نقاطها وفق معايير التقييم المعتمدة للدورة التاسعة واختيار المرشحين للفوز بجوائز نموذج دبي للتفوق الرياضي، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز مجالس الإدارات على التميز في العمل وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية وتنمي تأثيرها في المجتمع عمومًا ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وتصدرت الاستدامة في المجال الرياضي عمليات المفاضلة إلى جانب معايير التقييم الأخرى بين الأندية والشركات والتي ينال كل منها وزناً، وهي الإنجازات التي تنال 40%، العمليات والإجراءات والتي يبلغ وزنها 25 % من النتيجة النهائية، الأداء المالي الذي يبلغ وزنه 25 %، والامتثال للنظم واللوائح، والذي يبلغ وزنه 10 %.

تنوع

وتتنوع عملية التقييم بين التقييم الإلكتروني للملفات عن بعد، حيث تم تسلم جميع الملفات لا ورقيًا من كل الأندية بنسبة 100 % من خلال المنصة الإلكترونية التي خصصها المجلس للبرنامج في إطار دور المجلس في مواكبة التطورات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستراتيجيات الحكومية في مجال الحلول الرقمية والاقتصاد المستدام وأنظمة العمل الصديقة للبيئة في جميع المجالات سواء في تنظيم الفعاليات أو تطوير العمل التنظيمي أو التحسين المستمر في جودة الخدمات وتطورها لمواكبة التطورات، ثم مرحلة المقابلات والنقاش المباشر مع إدارات الأندية وشركات كرة القدم والإجابة عن الاستفسارات من كلا الطرفين.

وتتضمن الدورة التاسعة من نموذج دبي للتفوق الرياضي 11 فئة مؤسسية وتخصصية وفردية في مختلف الرياضات التي سيتم تكريم الفائزين بها في الحفل الذي سيقام يوم 22 يونيو الجاري إلى جانب تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي من الأندية الرياضية ممن تركوا بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة العمل الرياضي على مستوى دبي ودولة الإمارات، والفئات التنافسية هي:

الجوائز المؤسسية: أفضل ناد رياضي، أفضل شركة كرة قدم، أفضل ناد نوعي.

الجوائز المتخصصة: أفضل ناد أو شركة في الأداء المؤسسي، أفضل ناد أو شركة في الكفاءة المالية، أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل شركة في رعاية المواهب الرياضية.

أوسمة التفوق الفردي: أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئ في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب أو لاعبة ناشئ من أصحاب الهمم.

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