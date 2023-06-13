«أبوظبي غراند سلام» و«عربية الجودو» في أكتوبر ونوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، أن دولة الإمارات ستستضيف، خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، بطولة «أبوظبي غراند سلام»، يلي ذلك استضافة البطولة العربية للمراحل السنية المختلفة للجنسين، في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وكشف الدرعي عن إقامة معسكر خاص للمنتخب الأول في بلغاريا، استعداداً لبطولة الماستر للجودو، التي تقام في بودابست من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري للمشاركة في بطولة أبوظبي، لافتاً إلى أن البطولتين تمهدان لبلوغ أولمبياد باريس 2024.

وأوضح أن منتخب الجودو للرجال سيشارك أيضاً في بطولة «أستانا غراند سلام» 2023، التي تقام في العاصمة الكازاخستانية، خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الحالي، تعقبها بطولة «أولان باتار» غراند سلام في منغوليا، من 23 إلى 25 يونيو الحالي، مؤكداً أن برنامج الاتحاد للمرحلة المقبلة يركز على إيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع المراحل السنية للجودو، على مستوى النشاط المحلي، والمشاركات العربية.

وأشار إلى اكتمال العمل في مشروع تشييد مقر الاتحاد الجديد بمنطقة «بني ياس شرق» بمواصفات عالمية، وفقاً لتصور الاتحاد، بما يتوافق مع متطلبات المستقبل، معرباً عن تطلع الاتحاد لافتتاح المقر الجديد نهاية العام الحالي 2023، تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الثاني والخمسين، بعد أن أصبحت ملامح المشروع راسخة على أرض الواقع، لتقدم نموذجاً حقيقياً للحداثة في البنية التحتية للمرافق الرياضية بالدولة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرياضة الإمارات 2031.

وقال الدرعي: إن المجمع الرياضي الجديد يشكل قيمة مهمة للمنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية والخدمية في منطقة بني ياس، ما يساعد الاتحاد على استضافة كبريات الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والقارية، خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولياً.

وذكر أن المشروع يتضمن صالات رياضية واجتماعية متعددة الاستخدامات الترفيهية والرياضية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى فندق رياضي.

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