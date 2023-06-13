أحمد مسحار: «القفال 32» نجح بفضل جهود وتعاون الجميع

المصدر: دبي - البيان

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رفعت اللجنة المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الـ 32، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي السباق، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بإنجاح حدث سباق النسخة الثانية والثلاثين لهذه التظاهرة الرياضية الضخمة.

وقال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق: لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع من وقف وأسهم في إنجاح سباق النسخة 32 للحدث، والذي جاء بفضل الجهود وتعاون الجميع ناجحاً ومميزاً لتترسخ في الأذهان لوحة جديدة في سجل القفال الممتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ عام 1991، الذي شهد تدشين السباق على يد مؤسسه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأضاف بن مسحار: شكرنا يمتد إلى مجتمعنا الكبير وإلى أسرة الرياضات البحرية والذين عبروا بصدق عن امتنانهم للقيادة الرشيدة التي دعمت استمرار هذا الموروث وعن مدى احتفائهم ووفائهم لماضي الآباء والأجداد بالمحافظة على هذا الموروث الشعبي من خلال حرصهم على المشاركة وبكثافة تأكيداً لمكانة السباق في قلوب أهل الإمارات، حيث أصبح السباق في هذه النسخة حدثاً استثنائياً ظهر مع وصول جميع السفن بسلام إلى خط النهاية وتسجيل توقيت جديد هو 04.45.10 ساعات.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدور شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وباقي الجهات التي أسهمت بجهد وافر في إنجاح الحدث والفعاليات المصاحبة.

وأكد أن اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32، وقفت على تحديد التوصيات التي يجب تنفيذها في النسخة المقبلة 2024 حتى تتواصل النجاحات.

من جانبها، وجهت اللجنة العليا المنظمة للسباق الشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على تفضله وحضور حفل الختام وتتويج أبطال النسخة 32، كما ثمنت اللجنة العليا المنظمة الجهود المقدرة والتعاون الكبير لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف دائماً وراء إنجاح كل الفعاليات التي ينظمها النادي في روزنامة الموسم وكذلك مسك ختام سباقات الموسم الرياضي سباق القفال، الذي ينطلق كل عام من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وناقشت اللجنة العليا المنظمة في اجتماعها الخاص بعد السباق، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والأعضاء رائد ثاني العايل وعلي سعيد بن ثالث عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، ومحمد السعدي مقرر اللجنة، ناقشت تقارير السباق من قبل اللجنة المشرفة على السباق واللجان المعاونة المالية والتحكيم والفنية والإعلامية.

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