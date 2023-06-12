150طلب ترشح لجوائز "نموذج دبي للتفوق الرياضي"

المصدر: وام

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تلقى مجلس دبي الرياضي أكثر من 150 طلب ترشح في فئات الدورة التاسعة من "نموذج دبي للتفوق الرياضي" من الأندية وشركات كرة القدم والرياضيين الأفراد.

وأنهى فريق عمل المجلس وبيت خبرة عالمي متخصص، اللقاءات مع إدارات الأندية في مقراتها لاستكمال متطلبات التقييم ضمن أفضل الممارسات ومبادئ الحوكمة بين كافة الأندية.

وتضمنت طلبات الترشح جميع البيانات الخاصة بأدائهم خلال الموسمين الرياضيين (2021-2022) و(2022/ 2023) لتقييمها واحتساب نقاطها وفق معايير التقييم المعتمدة للدورة التاسعة واختيار المرشحين للفوز بجوائز نموذج دبي للتفوق الرياضي الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي لتطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس.

وتتضمن الدورة التاسعة من نموذج دبي للتفوق الرياضي 11 فئة مؤسسية وتخصصية وفردية في مختلف الرياضات، ويتم تكريم الفائزين بها في الحفل المقرر في 22 يونيو الجاري إلى جانب تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي من الأندية الرياضية ممن تركوا بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة العمل الرياضي على مستوى دبي ودولة الإمارات.

يذكر أن الفئات التنافسية هي : الجوائز المؤسسية لأفضل ناد رياضي، وأفضل شركة كرة قدم، وأفضل ناد نوعي، والجوائز المتخصصة لأفضل ناد أو شركة في الأداء المؤسسي، وأفضل ناد أو شركة في الكفاءة المالية، وأفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل شركة في رعاية المواهب الرياضية. كما تمنح أوسمة التفوق الفردي لأفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، وأفضل ناشئ أو ناشئة في الألعاب الفردية، وأفضل ناشئ أو ناشئة في الألعاب الجماعية، وأفضل ناشئ أو ناشئة من أصحاب الهمم.

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