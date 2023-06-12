تعاون بين اتحادي الإمارات وماليزيا للريشة الطائرة

المصدر: دبي-البيان

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وقع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونظيره الماليزي اتفاقية تعاون تشمل جوانب مختلفة لتطوير اللعبة، بما في ذلك التدريب والمنافسات وعلوم الرياضة والطب الرياضي وستشكل منصّة لتبادل البرامج لتعزيز مهارات اللاعبين والمدربين.

جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم في مركز دبي التجاري أول من أمس بحضور نورة حسن الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والدكتور محمد نورزا زكريا رئيس الاتحاد الماليزي وذلك على هامش فعاليات عالم دبي للرياضة أكبر وجهة رياضية صيفية وخاصة لعشاق الريشة الطائرة.

ويضم عالم دبي للرياضة الذي انطلقت فعالياته 1 يونيو الجاري ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل 17 ملعباً للريشة الطائرة ويعد مكاناً مثالياً لاستضافة معسكرات التدريب والمنافسات والبرامج التدريبية.

وبمقتضى هذه الاتفاقية سيتم تنظيم معسكر مشترك للاعبين في شهر أغسطس المقبل في ماليزيا

وأكدت نورة الجسمي، أن الاتفاقية مع الاتحاد الماليزي تساعد على تنفيذ برامج تطوير المنتخبات الوطنية ومواصلة العمل لتحقيق العديد من الأهداف الإدارية والفنية من خلال الاطلاع على تجارب الاتحاد الماليزي الذي يعد من أبرز الاتحادات القارية والعالمية.

وأضافت: فخورون بشراكتنا مع الاتحاد الماليزي التي تعدّ خطوة مهمة في دعم نمو وتطوير رياضة الريشة في الإمارات حيث نتعلم من تجربة وخبرة أحد أفضل الاتحادات في العالم.

وكشفت نورة الجسمي عن تنظيم معسكر مشترك في شهر أغسطس المقبل في ماليزيا، ما يمثل فرصة للاعبي منتخبنا الوطني للاحتكاك مع أبرز المصنفين عالمياً من نجوم المنتخب الماليزي.

من جهته أعرب رئيس لاتحاد الماليزي عن إعجابه بالجهود التي تبذلها الإمارات لتطوير اللعبة وبنموها السريع في السنوات الأخيرة في ظل الشعبية الواسعة التي تحظى بها خاصة من الجاليات الآسيوية، مثنياً على نجاح البطولة الآسيوية التي استضافها اتحاد الإمارات في شهر أبريل الماضي.

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