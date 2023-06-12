الإمارات تستضيف بطولة "جراند سلام" والبطولة العربية للجودو

المصدر: وام

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أعلن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، أن دولة الإمارات ستسضيف خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، بطولة “أبوظبي جراند سلام”، يلي ذلك استضافة البطولة العربية للمراحل السنية المختلفة للجنسين، في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وكشف الدرعي عن إقامة معسكر خاص للمنتخب الأول في بلغاريا، استعداداً لبطولة الماستر للجودو التي تقام في بودابست من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري للمشاركة في بطولة أبوظبي، لافتا إلى أن البطولتين تمهدان لبلوغ أولمبياد باريس 2024.

وأوضح في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن منتخب الجودو للرجال سيشارك أيضا في بطولة "آستانا جراند سلام" 2023، التي تقام في العاصمة الكازاخستانية خلال الفترة من 16 الى 18 يونيو الحالي، تعقبها بطولة "أولان باتار" جراند سلام في منغوليا، من 23 إلى 25 يونيو الحالي، مؤكدا أن برنامج الاتحاد للمرحلة المقبلة يركز على إيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع المراحل السنية للجودو، على مستوى النشاط المحلي والمشاركات العربية.

وأشار إلى اكتمال العمل في مشروع تشييد مقر الاتحاد الجديد بمنطقة "بني ياس شرق"، بمواصفات عالمية، وفقاً لتصور الاتحاد بما يتوافق مع متطلبات المستقبل، معربا عن تطلع الاتحاد لافتتاح المقر الجديد نهاية العام الحالي 2023، تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الثاني والخمسين، بعد أن أصبحت ملامح المشروع راسخة على أرض الواقع، لتقدم نموذجاً حقيقيا للحداثة في البنية التحتية للمرافق الرياضية بالدولة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرياضة الامارات 2031.

وقال الدرعي، إن المجمع الرياضي الجديد يشكل قيمة مضافة مهمة للمنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية والخدمية في منطقة بني ياس، ما يساعد الاتحاد على استضافة كبريات الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والقارية خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولياً.

وذكر أن المشروع يتضمن صالات رياضية واجتماعية متعددة الاستخدامات الترفيهية والرياضية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى فندق رياضي ومركز للياقة “جيمنازيوم”، مضيفا: “ تتوفر أيضاً مساحات استثمارية، بجانب مركز للتسوق يخدم الجميع، بعد أن تم طرح المنطقة الاستثمارية ضمن المشروع المستقبلي، الأمر الذي يسهم في تعظيم التمويل الذاتي كترجمة حقيقية لسياسة الاعتماد على الذات في المستقبل القريب”.

ولفت إلى أن الاتحاد سيكون على موعد مع الدخول في مرحلة جديدة عند افتتاح المقر الجديد في منطقة بني ياس، والتي بدأ يستعد لها بتخريج كوكبة من المدربين والمدربات، مع تأسيس مراكز جديدة للجنسين على مستوى الدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية، وبما يتواءم مع استراتيجية المستقبل، من خلال استحداث عدد من المراكز بصالة النهيانية بمدينة العين، والمزهر في دبي، والقرائن 2 في الشارقة، وسيف اليعربي والسدرة في مدينة كلباء.

وقال: " لدينا خطة مقترحة من ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، بتأسيس أكاديمية للجودو في أبوظبي، ترتكز على عدة محاور أساسية، وتستجيب لاشتراطات وتوجهات كافة الجهات المختصة بالدولة، على أن تكون ضمن برنامج الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، حيث تعكف اللجان الفنية على وضع تصور النشاط المحلي في الموسم الجديد، بما يراعي المشاركات الخارجية للمنتخبات في المراحل السنية المختلفة".



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