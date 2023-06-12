اتحاد الكاراتيه يعتمد خطة دعم المنتخبات

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه خطة اللجنة الفنية، بشأن دعم المنتخبات الوطنية في مشاركاتها الخارجية خلال الفترة المقبلة، وذلك في اجتماعه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وبحضور المهندس مروان سنكل، النائب الثاني، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، والدكتورة حصة بن حيدر، وإبراهيم النعيمي، عضو المجلس، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، عضو لجنتي الحكام الدولية والآسيوية، وأحمد سالم باصليب، مدير المنتخبات الوطنية.

وناقش المجلس استضافة الدوري العالمي للشباب فبراير 2024 بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، واعتماد خطة اللجنة الفنية المقترحة لدعم المنتخبات الوطنية، على أن تضع اللجنة آليات العمل لتنفيذ الخطة، واختيار لاعبين ومدربين جدد، تمهيداً لإعداد فرق للفئات المختلفة، تكون رافداً جديداً يمد المنتخبات الوطنية بلاعبين جدد بشكل دوري، بالتنسيق مع لجنة المنتخبات، والكادر الفني للمنتخب الوطني.

واطلع المجلس على التقرير الخاص بمشروع برنامج اللاعبين الموهوبين، والمراحل التي مر بها خلال الفترة الماضية، واحتياجات المشروع للفترة المقبلة، والاطلاع على تقرير لجنة المنتخبات عن استعدادات المنتخب الوطني، والمعسكرات المعدة له للمشاركات المقبلة، أولها دورة الألعاب العربية في الجزائر يوليو، وبطولة آسيا في ماليزيا يوليو، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم في المجر أكتوبر المقبل.

كما رحب المجلس بانضمام منى إبراهيم الرئيسي وأحمد علي المازمي، المتخرجين في البرنامج الوطني لتمكين القيادات الوطنية إلى عضوية اللجان العاملة في الاتحاد، بعد الاطلاع على الكتاب المرسل بترشيحهما من الهيئة العامة للرياضة، والاطلاع على التقرير المقدم من الدكتورة حصة بن حيدر، بشأن اجتماع لجنة المرأة في الاتحاد، وما تم مناقشته خلال الاجتماع، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتخب الوطني للسيدات.

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