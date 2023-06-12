محمد النعيمي رئيساً للألعاب الجماعية بـ«دبا الحصن»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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وجه محمد راشد النعيمي حكم كرة اليد المونديالي، والمراقب الفني بساحات معشوقته كرة اليد، والتي امتدت لأكثر من 25 عاماً، أمضاها لاعباً وحكماً مميزاً، الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد أحمد الهنداسي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، وإلى جميع أعضاء النادي على الثقة الغالية، واختياره رئيساً للجنة الألعاب الجماعية في النادي بعد القرار، الذي أصدره سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي دبا الحصن الأسبوع الماضي، متمنياً أن يكون عند حسن الظن به، خلال موقعه بمسؤولياته الجديدة، والعمل ضمن الفريق الواحد، من أجل تحقيق الطموحات المنشودة للصرح الرياضي الثقافي العريق.

بدأ النعيمي حياته الرياضية مع أبناء منطقته بالفريج، لينتسب بعدها إلى نادي دبا الحصن، ويمارس لعبة كرة اليد، منذ الصغر بعمر لم يتجاوز الـ12 ربيعاً وتدرج بالمراحل السنية، وصولاً لفريق الشباب، وينتقل للدراسة في بريطانيا، ويحصل على ليسانس الهندسة الإلكترونية، وفور عودته إلى جانب عمله انخرط في سلك التحكيم منذ عام 2003، وتدرج بهذا السلك وصولاً للشارة الدولية عام 2010.

ويعتبر محمد النعيمي أصغر حكم إماراتي استطاع الحصول على الشارة الدولية في سن الـ ‬28 سنة، كما شارك بدرجة كبيرة في معظم البطولات على المستوى المحلي والخليجي والعربي والقاري والدولي وحتى المونديالي، إلى جانب مشاركته في العديد من البطولات مراقباً فنياً.

وعلى سبيل المثال لا الحصر شارك محمد النعيمي في إدارة 8 بطولات عالمية، ومثلها على المستوى القاري، ومعظمها مع رفيق دربه المونديالي عمر الزبير المرزوقي، اللذين اعتمدهما الاتحادان الآسيوي والدولي، ضمن حكام النخبة في الاتحادين، وأداروا 6 بطولات لكأس العالم، ونهائي كأس العالم باليونان، وأولمبياد لندن 2012، وبطولة أندية العالم 2013 بقطر، كما شارك في تحكيم بطولة الجيوش العربية بسوريا عام 2008، وبطولة العالم العسكرية عام 2012 بسوريا، وبطولة العالم العسكرية عام 2012 بالهند، وتوجت مسيرته الناجحة بالتشرف بحصوله على جائزة الشيخ خليفة للتميز الرياضي 2010، وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2011.

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