«دولية» أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة بمشاركة لاعبين من 40 دولة

المصدر: وام

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تنطلق يوم الجمعة المقبل من صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو “بالبدلة - جولة دبي".

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو “AJP” خلال الفترة من 16 – 18 يونيو الحالي مشاركة مئات اللاعبين الهواة والمحترفين والأساتذة الذين ينتسبون إلى الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها ويمثلون نحو 40 دولة أبرزها البرازيل وكولومبيا وروسيا والمملكة العربية السعودية والأردن وكازاخستان وألمانيا وفرنسا ومصر.

وتندرج البطولة ضمن أجندة الاتحاد في استقطاب مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية، وتمكين الهواة والفئات السنية من الاقتراب خطوة إضافية نحو احتراف اللعبة.

وتعتبر هذه الجولة هي الثالثة خلال الموسم وتستكمل نجاح الجولتين السابقتين اللتين استضافتهما العاصمة أبوظبي وحققتا نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والمشاركة والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو " تعتبر بطولات رابطة AJP من أقوى البطولات التي تتضمنها أجندة الموسم الرياضي، وتسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وتسلط الضوء على مجموعة من المواهب الجديدة الواعدة كونها تفسح المجال لأوسع مشاركة لفئات الأطفال والبراعم ممن يمثلون الجيل القادم من الأبطال كما تعزز استضافة وتنظيم هذه البطولات القوية ريادة الدولة العالمية على صعيد الرياضة".

وتوجّه الشامسي بالشكر إلى أسرة نادي النصر بدبي على استضافة الحدث، مؤكدا أن صالة راشد بن حمدان كانت ولا تزال محطة لاستقبال الأبطال الطامحين إلى بلوغ القمة في هذه الرياضة مشيدا بالدور الذي تلعبه مختلف الأندية والأكاديميات، ومساهمتها في إنجاح برامج وأنشطة الاتحاد وجهوده في نشر وتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها والعمل على اكتشاف المواهب التي ترسم ملامح مستقبل اللعبة.

من جانبه قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP " تحرص الرابطة على تنظيم بطولات قوية بمواصفات عالمية في مختلف عواصم العالم، وأصبحت بطولاتها محط اهتمام نخبة اللاعبين حول العالم. ويعكس الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في جولة دبي الأهمية التي تتمتع بها بالنسبة للاعبين، خصوصا أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 600 نقطة تصنيفية تعزز رصيدهم وفرصهم في التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام الموسم".

وقال بيدرو داماسينو، المدير الفني لأكاديمية بالمز الرياضية ومدرب فريق 777 " فريقي مستعد للمنافسات في البطولة، وسندفع بمجموعة من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى ويتمتعون بثقة كاملة من الجهاز الفني.. لدينا 74 لاعبا سجلوا في البطولة حتى الآن والرقم مرشح للزيادة، لكن الأهم أن تشكيلتنا تجمع بين عناصر الشباب والتجربة والخبرة.. واللاعبون عازمون على تحقيق عدد كبير من الميداليات الملونة والارتقاء في التصنيف".

وتقام البطولة في الفترة من 16 حتى 18 يونيو ، حيث تبدأ الفعاليات يوم الجمعة بمنافسات الأطفال والبراعم والأشبال، وتستكمل يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، وتختتم يوم الأحد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين.

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