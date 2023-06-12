تصنيف المضرب: ديوكوفيتش يستعيد المركز الأول ونادال خارج المئة الاوائل

المصدر: أ ف ب

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استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب، بعد انفراده بالرقم القياسي في الالقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام، إثر تتويجه بطلا في رولان غاروس الفرنسية الأحد، ليستهل أسبوعه الرقم 388 في القمة، في حين شهد التصنيف خروج الإسباني رافايل نادال للمرة الأولى من نادي المئة.

ومنذ بدء مسيرته الاحترافية عام 2003، احتل "نولي" (36 عاماً) المركز الأول على مدى أكثر من سبع سنوات مجتمعة، ليحطم في فبراير الماضي الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات الذي كان بحوزة الالمانية شتيفي غراف (377 اسبوعاً).

واستفاد ديوكوفيتش من فوزه على الاسباني كارلوس الكاراس في الدور نصف النهائي من رولان غاروس، بعد تعرّض الاخير لتقلصات عضلية في المجموعتين الاخيرتين حدّت من تحركاته على ارضية الملعب، كما من الخروج المبكر للروسي دانيال مدفيديف وتحديداً في الدور الاول ليتراجع الاخير الى المركز الثالث.

أما وصيف النروجي كاسبر رود، فاحتفظ بالمركز الرابع بفارق 40 نقطة فقط عن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

في المقابل، دفع نادال ثمن عدم مشاركته في البطولة الفرنسية لا سيما بأنه يحمل لقبها العام الماضي، فخسر العديد من النقاط جعلته يتراجع 121 مرتبة ليصبح خارج نادي اللاعبين المئة الاوائل. ويحتل ابن جزيرة مايوركا المركز 136 حالياً.

وفي فئة السيدات، احتفظت البولندية ايغا شفيونتيك الفائزة في رولان غاروس بالمركز الاول، رافعة رصيدها الى 4 القاب كبيرة، في حين ارتقت وصيفتها التشيكية كارولينا موخوفا 27 مرتبة وباتت في المركز الـ16 وهو افضل تصنيف لها في مسيرتها.

وكانت شفيونتيك اعتلت صدارة التصنيف العالمي في أبريل عام 2022 وهي تتقدّم حالياً بفارق اكثر من 800 نقطة على البيلاروسية أرينا سابالينكا التي خسرت في نصف نهائي رولان غاروس.

وصعدت الكازاخستانية ايلينا ريباكينا الى المركز الثالث على الرغم من انسحابها قبل خوضها مباراتها في الدور الثالث، مستغلة خروج الأميركية جيسيكا بيغولا في الدور الاول.

في المقابل، استغلت البرازيلية بياتريز حدّاد مايا مشوارها الرائع في البطولة الفرنسية وبلوغها نصف النهائي، لتدخل نادي اللاعبات العشر الأوليات.

-تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7595 نقطة (+2)

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7175 (-1)

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 6100 (-1)

4. كاسبر رود (النروج) 4960

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4920

6. هولغر رونه (الدنمارك) 4375

7. أندري روبليف (روسيا) 4000

8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3515

9. يانيك سينر (إيطاليا) 3300

10. كارن خاتشانوف (روسيا) 3125 (+1)

-تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8940 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8012

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5090 (+1)

4. كارولين غارسيا (فرنسا) 5025 (+1)

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4905 (-2)

6. أنس جابر (تونس) 3961 (+1)

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3435 (-1)

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3272

9. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3102 (+1)

10. بياتريز حداد مايا (البرازيل) 2910 (+4)



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