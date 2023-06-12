دبي تنقذ مسيرة كارولينا موتشوفا في التنس

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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لعبت دبي دوراً مؤثراً في إنقاذ مسيرة التشيكية كارولينا موتشوفا «26 عاماً» المصنفة 43، وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس»، وتبدأ القصة حسب ما أشار موقع «أي نيوز»، عندما طلب الأطباء من كارولينا موتشوفا، التوقف عن لعب التنس منذ 18 شهراً، ليتراجع تصنيفها قبل 8 أشهر فقط إلى 235 على العالم بسبب سلسلة من الإصابات المرتبطة بمشكلة طبية مزمنة في البطن، وقبلها كانت وصلت إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، وصنفت ضمن أفضل 20 في العالم لفترة وجيزة.

وانسحبت كارولينا من البطولات الأربع الكبرى، وأجرت محادثة مع أخصائي طبي كان من الممكن أن تغير حياتها، وتصف حالتها وقتها قائلة: كنت في حالة سيئة للغاية، وأعمل كثيراً لمحاولة العودة، بعدما قال لي بعض الأطباء، إنني ربما لن أمارس الرياضة بعد الآن، لكنني دائماً ما أبقيت الأمر إيجابياً في ذهني، وحاولت العمل والقيام بكل التمارين لأتمكن من العودة.

عودة

وعادت كارولينا، إلى البطولات في مارس 2022، لكنها لم تتمكن من تحقيق انتصارات كافية للحفاظ على ترتيبها، حتى أنها تراجعت لتشارك في بطولات من الدرجتين الثانية والثالثة، والتي لم تلعبها منذ سنوات، وتقول اللاعبة: كنت أفكر في خوض بعض البطولات الصغيرة، وفعلت ذلك وجربتها، ولكني لم أشعر حقاً بالرضا.

نقطة تحول

ويقول الموقع إن اللاعبة استخدمت نظام التصنيف المحمي لدى اتحاد لاعبات التنس المحترفات للدخول في حدثين مهمين، وكانت نقطة التحول في فبراير 2023، عندما وصلت إلى ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، ونقاط هذه البطولة أعادتها إلى الدخول ضمن أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي، وكانت تلك البطولة أولى خطوات اللاعبة على المسيرة التعويضية، وتقول كارولينا: هذا العام من الأفضل في مسيرتي منذ فترة طويلة، وكنت أعاني كثيراً العام الماضي، ولكني الآن هنا في صلب المنافسة على البطولات الكبرى.

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