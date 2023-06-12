نسخة دبي من «مونديال سلة الكراسي» استثنائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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خسر منتخبنا الوطني، أمس، من البرازيل بنتيجة 83 - 36 لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تستضيفها دبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتستمر منافساتها حتى 20 الجاري.

وبخسارته الثانية على التوالي، فقد منتخبنا حظوظ التأهل إلى الدور الثاني بصرف النظر عن نتيجة مباراته المقبلة التي تجمعه غداً مع المنتخب الأسترالي صاحب برونزية مونديال هامبورغ 2018.

وكان منتخبنا الذي يشارك لأول مرة في بطولة كأس العالم لسلة الكراسي المتحركة خسر مباراته الأولى الجمعة الماضية أمام إيطاليا بنتيجة 101 – 33.

إشادة

من جهة أخرى، أشاد أولف ميهرينس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي بمستويات مباريات مونديال سلة الكراسي المتحركة في أول يومين من البطولة، مؤكداً أن التنظيم الرائع للبطولة يجعل المنتخبات لا تواجه أي مشكلات وأن يكون تركيزها فقط على تقديم كل ما لديها في المباريات ما يسهم في رفع المستوى الفني للمنافسات.

وأكد ميهرينس أن مشاركة 4 منتخبات عربية تعد أمراً إيجابياً وتعكس الاهتمام المتزايد برياضة أصحاب الهمم وخصوصاً في الإمارات التي أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث، وقال: هذه النسخة استثنائية من المقاييس كافة وخاصة أنها تقام المرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، إلى جانب مشاركة 4 منتخبات عربية وهي الإمارات ومصر والجزائر والعراق، ما يؤكد التطور الكبير لرياضة سلة الكراسي المتحركة في الدول العربية.

وأضاف: تنظيم الإمارات البطولة يفتح الباب لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الدول العربية وداخل الدولة بشكل خاص، إذ إن استضافة دبي الحدث العالمي تجعلها في بؤرة الاهتمام لجميع ممارسي رياضات أصحاب الهمم، وتسهم في انتشار رياضة سلة الكراسي المتحركة.

وفي المقابل أشار رئيس الاتحاد الدولي إلى الإبهار الذي قدمته دبي في أول يومين من المنافسات والسلاسة في تنظيم المباريات وأن جميع الأمور اللوجستية كانت متوقعة، وقال: تابعت من قرب الاستعدادات التي قامت بها الإمارات منذ الإعلان عن استضافتها المونديال، وكانت جميع المؤشرات تؤكد أننا سنشاهد هذا التنظيم الرائع، بعدما وفرت اللجنة المنظمة سبل النجاح كافة، وحصلت على إشادة الدول كافة المشاركة التي حصلت على تسهيلات ضخمة وتوافر كل المتطلبات من إقامة رائعة وفنادق مجهزة بأعلى المعايير إلى جانب الملاعب والمرافق الرياضية التي جعلت دولة الإمارات وجهة نموذجية لاستضافة الحدث العالمي.

وأكد ميهرينس أن انعقاد كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة على هامش المونديال من الأحداث المهمة المرتقبة، مبيناً أنه سيقام على مدار ثلاثة أيام ويشهد إجراء الانتخابات على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تطور

وختم قائلاً: مشاركة 28 منتخباً، بمعدل 16 منتخباً في بطولة الرجال، و12 منتخباً في بطولة السيدات، أي نحو 300 لاعب ولاعبة تؤكد أن البطولة تطورت بشكل كبير بوصولها إلى نسختها الـ14، إذ بات هناك إقبال كبير وتصفيات مثيرة تقام في القارات كافة لحجز هذه المنتخبات مقاعدها في المونديال، إذ إن المنتخبات المشاركة أفضل 28 منتخباً في العالم على مستوى رياضة سلة الكراسي المتحركة للرجال والسيدات.

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