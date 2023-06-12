جاغوارز بطل الدوري العالمي للبادل

المصدر: دبي - البيان

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أحرز فريق جاغوارز لقب النسخة الأولى من بطولة الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليغ»، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب»، بعد فوزه بالنهائي على فريق بانثرز بنتيجة 3 – 1.

وتوج الفريق البطل، بكأس البطولة ومكافأة المركز الأول وقدرها 550 ألف درهم، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور راجيش بناجا رئيس «وورلد بادل ليغ»، وأميت شارما الشريك المؤسس للحدث، فيما تسلم فريق بانثرز كأس المركز الثاني ومكافأة قدرها 275 ألف درهم من سعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل.

حضر المباراة النهائية نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وعبدالله بن سوقات عضو اتحاد الإمارات للبادل، وجماهير غفيرة استمتعت بالختام الرائع .

تهنئة

وهنأ ناصر أمان آل رحمة الفريق البطل، وأكد أن الجميع فائز في البطولة التي ولدت من دبي وانطلقت للعالم، وستسهم في تطوير رياضة البادل على مستوى الإمارات والعالم عبر تنظيم منافسات عالية المستوى، كما شارك نجوم منتخبنا ضمن فرق ضمت نخبة لاعبي ولاعبات العالم، فاكتسبوا خبرات إضافية تعزز تألقهم وفوزهم بالبطولات وإضافة ألقاب جديدة للدولة بعد فوزهم بلقب البطولة الخليجية الأولى ولقب بطولة ند الشبا الدولية، وسيشهد المستقبل إنجازات جديدة لهم بجهود اتحاد الإمارات للبادل بقيادة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقال: البطولة ولدت قوية واستقطبت اهتماماً عالمياً وحضوراً جماهيرياً عبر نظام لعبها وتشكيل 4 فرق تضم نخبة لاعبي العالم ومعهم نجوم منتخبنا .

وأضاف: دبي أصبحت مدينة رياضات المضرب ليس على مستوى الإمارات وحسب بل على مستوى العالم، حيث تم تنظيم بطولات العالم وبطولات كبرى في هذه الرياضات، ففي عام 2022 تم تنظيم أكبر وأنجح بطولة العالم للبادل في دبي، وأحيراً أقيمت بطولة دوري البادل العالمي، كما يتم تنظيم نهائيات بطولة موانئ دبي العالمية التي تقام في مختلف دول العالم ليكون مشهد الختام وتتويج البطل الأول على مستوى العالم في دبي في شهر نوفمبر من كل عام، ويتم في دبي تنظيم بطولات عالم وبطولات دولية كبرى في الكريكت والبولو والبادمنتون وكرة الطاولة والتنس سواء في بطولات سوق دبي الحرة أو دوري التنس العالمي الذي انطلق من دبي إلى العالم في 2022 وسيكون حدثاً سنوياً مرتقباً، كذلك تم تنظيم بطولات عالمية في الاسكواش في ملعب تم تشييده خصيصاً بجوار برج خليفة، وهناك الكثير من البطولات يشارك فيها لاعبون ومنتخبات من الصف الأول في العالم الذين يجدون حسن التنظيم لبطولات مرموقة ورصينة وروعة الأجواء الرياضية والسياحية وجودة الحياة والجماهير العاشقة للرياضة من أكثر من 200 جنسية.

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